Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 9:15 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.സി ​മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    ഒ.​ഐ.​സി.സി ​മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്
    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​മാ​യ നാ​ളെ (ചൊ​വ്വ) ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. റു​വൈ​സി​ലെ ഐ.​എം.​സി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക്‌ 12 മ​ണി വ​രെ​യാ​ണ് ക്യാ​മ്പ്‌. ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്‌ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ.​ഐ.​സി.​സി സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ര​ക്ത​ദാ​നം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി വ​രു​ന്ന​താ​യി ആ​സിം (ബ്ല​ഡ്‌ ബാ​ങ്ക്‌ ടെ​ക്നി​ഷ​ൻ, ഐ.​എം.​സി), എ.​എം മു​ർ​ഷി​ദ് (‌ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ, ഐ.​എം.​സി) എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ര​ക്ത​ദാ​നം ന​ൽ​കാ​ൻ ത​യാ​റു​ള്ള​വ​രു​ടെ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ നേ​ര​ത്തേ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ 0547473567 (യു.​എം ഹു​സൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം), 0547105698 (ഷ​മീ​ർ), 0557775915 (ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ) ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsBlood Donation CampSaudi Arabia NewsOICC Malappuram District Committee
