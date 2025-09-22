ഒ.ഐ.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ല കമ്മിറ്റി രക്തദാന ക്യാമ്പ്text_fields
ജിദ്ദ: സൗദി ദേശീയദിനമായ നാളെ (ചൊവ്വ) ഒ.ഐ.സി.സി ജിദ്ദ മലപ്പുറം ജില്ല കമ്മിറ്റി രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. റുവൈസിലെ ഐ.എം.സി ആശുപത്രിയിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 മണി വരെയാണ് ക്യാമ്പ്. ജോലിചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലും ഒ.ഐ.സി.സി സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ രക്തദാനം നൽകിയിരുന്നു. ഈ വർഷത്തെ രക്തദാന ക്യാമ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി വരുന്നതായി ആസിം (ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ടെക്നിഷൻ, ഐ.എം.സി), എ.എം മുർഷിദ് (ലോജിസ്റ്റിക്സ് സൂപ്പർവൈസർ, ഐ.എം.സി) എന്നിവർ അറിയിച്ചു.
രക്തദാനം നൽകാൻ തയാറുള്ളവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നേരത്തേ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0547473567 (യു.എം ഹുസൈൻ മലപ്പുറം), 0547105698 (ഷമീർ), 0557775915 (ശംസുദ്ദീൻ) നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് ഒ.ഐ.സി.സി ജിദ്ദ മലപ്പുറം ജില്ല കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
