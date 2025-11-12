Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഒ.ഐ.സി.സി മലപ്പുറം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 10:37 AM IST

    ഒ.ഐ.സി.സി മലപ്പുറം മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റി ടേബിൾ ടോക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ.ഐ.സി.സി മലപ്പുറം മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റി ടേബിൾ ടോക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ടേ​ബി​ൾ ടോ​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ/​മ​ല​പ്പു​റം: കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീഷ​ൻ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ ദു​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി മ​ല​പ്പു​റം എ​ൻ.​ജി.​ഒ ഭ​വ​നി​ൽ ടേ​ബി​ൾ ടോ​ക്ക് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ യു.​എം. ഹു​സൈ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​വും സം​ശ​യ​നി​വാ​ര​ണ​വും ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രാ​യ റ​ഊ​ഫ് മാ​സ്റ്റ​ർ, ഗീ​ത ടീ​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ന​ൽ​കി.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​ക്രി​യ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഭ​യ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​ക്രി​യ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സു​താ​ര്യ​വും ജ​ന​ഹി​ത​പ​ര​വു​മാ​ണെ​ന്നും ബി.​എ​ൽ.​ഒ റ​ഊ​ഫ് മാ​സ്റ്റ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​ങ്ങ​ൾ വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നും ത​ൽ​സ​മ​യം ക​മാ​ൽ ക​ള​പ്പാ​ട​ൻ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രോ​ട്‌ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ക​യും അ​വ​ർ അ​തി​നു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യും ന​ൽ​കി.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​ക്രി​യ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    മു​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ പി.​ടി അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, പി.​കെ ഹ​സൈ​നാ​ർ, ത​ത്ത​യി​ൽ സ​ലീം, എം. ​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, അ​ബ്​​ദു​റ​ഹീം, സു​ജാ​ത പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​ൻ, എ.​പി ശ​ങ്ക​ര​ൻ, ലു​ക്മാ​ൻ ക​ള​പ്പാ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. യൂ​നു​സ് കൊ​ന്നോ​ല സ്വാ​ഗ​ത​വും ഹ​മീ​ദ് അ​വു​ല​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICCtable talkorganizedOICC Jeddah Malappuram Municipal CommitteeMalappuram
    News Summary - OICC Malappuram Municipal Committee organized a table talk
    Similar News
    Next Story
    X