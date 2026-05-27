    date_range 27 May 2026 8:50 AM IST
    date_range 27 May 2026 8:50 AM IST

    മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഒ.ഐ.സി.സി നേതാക്കൾ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

    റി​യാ​ദ്: കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തും വി​ദേ​ശ​ത്തു​മു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ. ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക, കു​ടും​ബ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഈ ​ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മം സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​തീ​വ ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​വ​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കും. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. തൊ​ഴി​ൽ, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ര​ക്ഷ, മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സം എ​ന്നി​വ​യും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി.

    ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി മു​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ കോ​ല​ത്ത് ശ്രീ​ജി​ത്ത്, നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ നാ​സ​ർ ലൈ​സ്, ഡോ. ​ആ​സാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​വാ​സി ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​തി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യോ​ട് ന​ന്ദി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    TAGS:OICCchief ministerSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - OICC leaders meet with the Chief Minister
