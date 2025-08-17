Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 7:57 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​സാ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​സാ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​സാ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ 

    ജി​സാ​ൻ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം 'സ്വാ​ത​ന്ത്ര​താ ദി​വ​സ്' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​സാ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ജി​സാ​നി​ലെ മ​ഹ​ബു​ജി​ലെ സൈ​ത്തൂ​ൺ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യോ​ഗം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​യ്സ​ൻ ജോ​സ​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ ചേ​ല​മ്പ്ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. യൂ​ത്ത് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​സ്മാ​ൻ കൊ​റ്റു​മ്പ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. ലൂ​ക്കാ​സ് ജി​ലു , ജെ​ഫ്രി​ൻ ജ​യ്സ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലെ നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. അ​ലി വ​ട​ക്ക​യി​ൽ (അ​ബു അ​രി​ഷ്), റി​യാ​സ് മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ (ജി​സാ​ൻ), ഷാ​ജി പു​ളി​ക്ക​ത്താ​ഴ്ത്ത് (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​തേ​ൺ റീ​ജ്യ​ൻ), ക​ബീ​ർ പ​ഴ​യ​ന്നൂ​ർ (സം​താ), അ​ഭി​ന​ന്ദ് നെ​റ്റ​യം (സ​ബി​യ), സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ലൂ ബേ​ബി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കോ​യ ഐ​ക്ക​ര​പ്പ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​സാ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പു​തി​യ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​യി ജോ​ബി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ് ഇ​ടു​ക്കി​യെ​യും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വി​ലേ​ക്ക് ഷാ​ഫി വേ​ങ്ങ​ര​യെ​യും പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നോ​മി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്തു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ബൂ അ​രി​ശ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജി​ലാ​ൻ ക​രീം ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Independence Day celebrations Jizan OICC Saudi Arabia
