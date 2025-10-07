Begin typing your search above and press return to search.
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി ദി​നാ​ച​ര​ണ​ം

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി ദി​നാ​ച​ര​ണ​ം
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 

    ജി​ദ്ദ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മ​റ്റി ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി ദി​ന​ചാ​ര​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്റ​ഫ് അ​ഞ്ചാ​ല​ൻ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​ക്റ്റി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​സ്മ​യി​ൽ കൂ​രി​പ്പൊ​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. 'ഗാ​ന്ധി​സ​ത്തി​ന്റെ കാ​ലി​ക പ്ര​സ​ക്തി' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി കൊ​ണ്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ലോ​കാ​രാ​ധ്യ​നാ​യ മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യെ വീ​ണ്ടും വീ​ണ്ടും കൊ​ല​ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​ന്നും സം​ഘ​പ​രി​വാ​ര​ങ്ങ​ളെ​ന്നും ഗാ​ന്ധി​യ​ൻ ആ​ദ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യൊ​ന്നാ​കെ കൊ​ല​ചെ​യ്ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ വീ​ണ്ടും പ്രാ​കൃ​ത​ത്വ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ത് ക​രു​തി​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ൽ റു​വൈ​സി​ലു​ള്ള ഐ.​എം.​സി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു ഒ.​ഐ.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യ സി.​എം അ​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ സി. ​എം അ​ബ്ദു​ൽ ജ​മാ​ലി​ന്‍റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ യോ​ഗം അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഒ.​ഐ.​സി.​സി. ജി​ദ്ദ മു​ൻ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​ടി.​എ മു​നീ​ർ, നാ​സ​ർ സെ​യി​ൻ, പ്രി​ൻ​സാ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, നാ​സ​ർ കോ​ഴി​ത്തൊ​ടി, സി.​ടി.​പി ഇ​സ്മ​യി​ൽ വ​ണ്ടൂ​ർ, മു​ജീ​ബ് മൂ​ത്തേ​ട​ത്ത്, മ​ജീ​ദ് ചേ​റൂ​ർ, ഫൈ​സ​ൽ മ​ക്ക​ര​പ്പ​റ​മ്പ്, സി.​പി മു​ജീ​ബ്, ഫ​സ​ലു​ല്ല വെ​ള്ളു​വ​മ്പാ​ലി, ഉ​സ്മാ​ൻ കു​ണ്ടു​കാ​വി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഗ​ഫൂ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും നൗ​ഷാ​ദ് ബ​ഡ്ജ​റ്റ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മീ​ർ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഒ​മാ​നൂ​ർ, അ​ന​സ് തു​വ്വൂ​ർ, അ​ലി​ബാ​പ്പു, സി.​എം മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

