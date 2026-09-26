ഒ.ഐ.സി.സി ജിദ്ദ മലപ്പുറം ജില്ല കമ്മിറ്റി രക്തദാന ക്യാമ്പ്

ഒ.ഐ.സി.സി ജിദ്ദ മലപ്പുറം ജില്ല കമ്മിറ്റി രക്തദാന ക്യാമ്പ്text_fields
ജിദ്ദ: സൗദി ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഒ.ഐ.സി.സി ജിദ്ദ മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി, കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി ആശുപത്രിയുടെ സഹകരണത്തോടെ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രസിഡൻറ് സൈഫുദ്ദീൻ വാഴയിലിെൻറ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ നിരവധി ഒ.ഐ.സി.സി പ്രവർത്തകരും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്ത് രക്തംദാനം ചെയ്തു. ക്യാമ്പിെൻറ നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളും സഹകരണവും ഒരുക്കിയ കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി ആശുപത്രി അധികൃതർക്കും, ബ്ലഡ് ബാങ്ക് വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാരായ ഡോ. അഹമ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ മാലിക്കി, അഹമ്മദ് അൽ അബ്ദലി, ഉമർ അസീരി എന്നിവർക്കും സംഘാടകർ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. ജില്ല കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും പ്രവർത്തകരും ക്യാമ്പിെൻറ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
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