    Posted On
    1 Oct 2025 2:10 PM IST
    Updated On
    1 Oct 2025 2:10 PM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജി​ദ്ദ​യി​ലെ അ​ൽ റു​വൈ​സി​ലു​ള്ള ഐ.​എം.​സി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്‌ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നി​ര​വ​ധി ഒ.​ഐ.​സി.​സി സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​വും സീ​നി​യ​ർ നേ​താ​വു​മാ​യ സി.​ടി.​പി ഇ​സ്മാ​യി​ൽ വ​ണ്ടൂ​ർ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ശൈ​ഖ് (ഐ.​എം.​സി ബ്ല​ഡ്‌ ബാ​ങ്ക്‌ മാ​നേ​ജ​ർ) ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ബ്ല​ഡ്‌ ബാ​ങ്ക്‌ ടെ​ക്നീ​ഷ്യ​ന്മാ​രാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സാ​ലിം, ആ​സിം, എ.​എം മു​ർ​ഷി​ദ്‌ (ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌ സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ) എ​ന്നി​വ​രു​ടെ കാ​ർ​മി​ക​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക്യാ​മ്പ്‌ ന​ട​ന്ന​ത്.

    ഖാ​ലി​ദ്‌ ബി​ൻ വ​ലീ​ദി​ലു​ള്ള അ​ൽ സ​ജാ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ബ​ലൂ​ൺ, മി​ഠാ​യി എ​ന്നി​വ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത് സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം ഹൃ​ദ്യ​മാ​ക്കി.

    ഇ​സ്മ​യി​ൽ കൂ​രി​പ്പൊ​യി​ൽ, സ​മീ​ർ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്‌, സി.​പി മു​ജീ​ബ്‌ കാ​ളി​കാ​വ്‌, അ​ന​സ്‌ തു​വ്വൂ​ർ, അ​ലി​ബാ​പ്പു, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഓ​മാ​നൂ​ർ, നൗ​ഷാ​ദ് ബ​ജ​റ്റ്, സ​തീ​ഷ് ബാ​ബു മ​ല​പ്പു​റം, ഗ​ഫൂ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, സ​ൽ​മാ​ൻ ചോ​ക്കാ​ട്, ഉ​സ്മാ​ൻ കു​ണ്ടു​കാ​വി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്‌ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി യു.​എം ഹു​സൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഫൈ​സ​ൽ മ​ക്ക​ര​പ്പ​റ​മ്പ്‌ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Blood Donation CampOICC jeddahMalappuram district committee
    X