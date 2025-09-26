Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 8:18 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 8:18 AM IST

    രാ​ജി ഷാ​ബു​വി​ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    രാ​ജി ഷാ​ബു​വി​ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി മ​ട​ങ്ങു​ന്ന രാ​ജി ഷാ​ബു​വി​ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ത​ബൂ​ക്ക് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​പ്പോൾ

    ത​ബൂ​ക്ക്: ആ​തു​ര​സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ത​ബൂ​ക്കി​ൽ ര​ണ്ട​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട​ത്തെ സേ​വ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി മ​ട​ങ്ങു​ന്ന പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട അ​ടൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി രാ​ജി ഷാ​ബു​വി​ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ത​ബൂ​ക്ക് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ത​ബൂ​ക്ക് അ​ഹൂ​യ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ബു​വി​ന്റെ പ​ത്‌​നി​യാ​യ രാ​ജി ത​ബൂ​ക്ക് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​തു​ര സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്ത് ത​ണ​ലാ​യി മാ​റി​യി​രു​ന്നു.​ത​ബൂ​ക്ക് കി​ങ് ഖാ​ലി​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ 27 വ​ർ​ഷം ന​ഴ്സ് ആ​യി സേ​വ​നം ചെ​യ്ത് വി​ര​മി​ച്ചാ​ണ് അ​വ​ർ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    ത​ബൂ​ക്ക് ഷ​ര​ലാം മ​ല​ബാ​ർ ഖി​സ്സ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് യോ​ഗം ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ റീ​ജ​ന​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം നൗ​ഷാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ത​ബൂ​ക്ക് ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​ജീ​ർ വാ​ഴ​പ്പ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​സ്റ്റി​ൻ ഐ​സ​ക് നി​ല​മ്പൂ​ർ, വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ചെ​റി​യാ​ൻ മാ​ത്യു, മീ​ഡി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ന​ജീ​ബ് സി. ​നി​ല​മ്പൂ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ വ​ർ​ഗീ​സ് നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി, അ​മീ​ർ സാ​ദി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    രാ​ജി ഷാ​ബു​വി​നു​ള്ള ഒ.​ഐ.​സി.​സി ത​ബൂ​ക്കി​ന്റെ ഉ​പ​ഹാ​രം സം​ഘ​ട​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ കൈ​മാ​റി.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ മു​സ്ത​ഫ പ​ട്ടാ​മ്പി സ്വാ​ഗ​ത​വും നൗ​ഷാ​ദ് ക​പ്പ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജി ഷാ​ബു മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ത​ബൂ​ക്ക് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ മ​റ​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​തു​ര​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ സേ​വ​നം മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ ഏ​റെ ആ​ത്മ​നി​ർ​വൃ​തി​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

