    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 Feb 2026 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Feb 2026 7:47 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ‘ഗ​ൾ​ഫ് ല​ക്ഷ്യ 2026’ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക്യാ​മ്പ്

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ‘ഗ​ൾ​ഫ് ല​ക്ഷ്യ 2026’ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക്യാ​മ്പ്
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഗ​ൾ​ഫ് ല​ക്ഷ്യ 2026’ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക്യാ​മ്പ് ബെ​ന്നി ബ​ഹ​നാ​ൻ എം.​പി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ‘ഗ​ൾ​ഫ് ല​ക്ഷ്യ 2026’ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക്യാ​മ്പ് ബെ​ന്നി ബ​ഹ​നാ​ൻ എം.​പി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ സ​ലീം ക​ള​ക്ക​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് ശ​ങ്ക​ർ ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എ. സ​ലിം, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ഹ​സ്സ​ൻ, ന​വാ​സ് വെ​ള്ളി​മാ​ടു​കു​ന്ന്, ര​ഘു​നാ​ഥ് പ​റ​ശ്ശി​നി​ക്ക​ട​വ്, ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട് സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ നി​ഷാ​ദ് ആ​ലം​കോ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ അ​മീ​ർ പ​ട്ട​ണ​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ നൗ​ഫ​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട​ൻ വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ‘സം​ഘാ​ട​ന​വും സം​ഘ​ട​നാ അ​ച്ച​ട​ക്ക​വും’, ‘നാം ​എ​ന്തി​ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ആ​വ​ണം’​എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പെ​രി​യ ക്ലാ​സ് ന​യി​ച്ചു. ‘തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വാ​സ​ത്തി​​ന്റെ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പ്’​എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ബെ​ന്നി ബ​ഹ​നാ​ൻ എം.​പി. സം​സാ​രി​ച്ചു.സ​ക്കീ​ർ ദാ​ന​ത്ത്, ഷം​നാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, ശു​ക്കൂ​ർ ആ​ലു​വ, സ​ജീ​ർ പൂ​ന്തു​റ, ബാ​ലു കു​ട്ട​ൻ, ജോ​ൺ​സ​ൺ മാ​ർ​ക്കോ​സ്, നാ​ദി​ർ​ഷ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, സെ​യ്ഫ് കാ​യം​കു​ളം, ഹ​ക്കിം പ​ട്ടാ​മ്പി, ബ​ഷീ​ർ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മേ​ച്ചേ​രി, സി​ദ്ധീ​ഖ് ക​ല്ലു​പ​റ​മ്പ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

