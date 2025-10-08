Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    8 Oct 2025 8:39 AM IST
    8 Oct 2025 8:39 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​ദ​സ്സും പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന​യും

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​ദ​സ്സും പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന​യും
    റി​യാ​ദ്: മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ 157-ാം ജ​ന്മ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ബ​ത്ഹ സ​ബ​ർ​മ​തി​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന സ​ന്ദേ​ശം ഉ​യ​ർ​ത്തി പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​ദ​സ്സും ഗാ​ന്ധി​പ്ര​തി​മ​യി​ൽ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന​യും ന​ട​ത്തി. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ അ​ഹിം​സ, സ​ത്യാ​ഗ്ര​ഹം, സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി തു​ട​ങ്ങി​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന​ത്തെ കാ​ല​ത്തും പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണെ​ന്ന് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​ദ​സ്സി​ൽ ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ ചി​ന്ത​ക​ളും പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ധു​നി​ക ഭാ​ര​ത​ത്തോ​ടു​ള്ള ബ​ന്ധ​വും നാ​ദി​ർ​ഷാ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഗാ​ന്ധി​ജി സ്വ​പ്നം ക​ണ്ട​ത് സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​മു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യെ​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​തും ഫാ​ഷി​സ്​​റ്റ്​ വ​ർ​ഗീ​യ മ​നോ​ഭാ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ ​ഇ​ന്ത്യ​യെ സ​ഹി​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന​തും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഗാ​ന്ധി​യെ അ​വ​ർ കൊ​ന്നു, പ​ക്ഷേ ഗാ​ന്ധി മ​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല, ക്ഷ​മ​യി​ലും സ്നേ​ഹ​ത്തി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ന്നും ജീ​വി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നും പ്ര​മേ​യം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ന​വാ​സ് വെ​ള്ളി​മാ​ടു​കു​ന്ന്, ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ഹ​സ്സ​ൻ, കു​ഞ്ഞി കു​മ്പ​ള, അ​ബ്​​ദു​ല്ല വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ, ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട്, അ​സ്ക്ക​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ,

    റ​ഹ്​​മാ​ൻ മു​ന​മ്പ​ത്ത്, സ​ലീം അ​ർ​ത്തി​യി​ൽ, അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രീം കൊ​ടു​വ​ള്ളി, ബാ​ലു​ക്കു​ട്ട​ൻ, സ​ജീ​ർ പൂ​ന്തു​റ, അ​മീ​ർ പ​ട്ട​ണ​ത്ത്, ഷു​ക്കൂ​ർ ആ​ലു​വ, ഷം​നാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, നി​ഷാ​ദ് ആ​ല​ങ്കോ​ട്, റ​ഫീ​ഖ് വെ​മ്പാ​യം, ജോ​ൺ​സ​ൺ മാ​ർ​ക്കോ​സ്, ഹ​ക്കീം പ​ട്ടാ​മ്പി, അ​ശ്റ​ഫ് മേ​ച്ചേ​രി, ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, നാ​സ​ർ മാ​വൂ​ർ, നാ​സ​ർ വ​ല​പ്പാ​ട്, സി​ദ്ദീ​ഖ് ക​ല്ലു​പ​റ​മ്പ​ൻ, സ​ന്തോ​ഷ് ബാ​ബു ക​ണ്ണൂ​ർ, ഒ​മ​ർ ഷ​രീ​ഫ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ബ​ഷീ​ർ കോ​ട്ട​യം, ഷാ​ജി മ​ട​ത്തി​ൽ, ക​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ ആ​ല​പ്പു​ഴ, ബാ​ബു​ക്കു​ട്ടി പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ശി​ഹാ​ബ് ക​രി​മ്പാ​റ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ അ​ഹിം​സ, സ​ത്യാ​ഗ്ര​ഹം, സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി തു​ട​ങ്ങി​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന​ത്തെ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും അ​ത്ര​ത​ന്നെ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണെ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ച്ചു. ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി​യു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദ​വും ആ​ത്മീ​യ​ത​യും പ​ങ്കു​വെ​ച്ച ച​ട​ങ്ങ് ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സ​മാ​ധാ​ന സ​ന്ദേ​ശ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തോ​ടെ സ​മാ​പി​ച്ചു.

