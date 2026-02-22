Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഒ.​ഐ.​സി.​സി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Feb 2026 8:23 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Feb 2026 8:23 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി മു​ഖാ​മു​ഖം

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി മു​ഖാ​മു​ഖം
    cancel
    camera_alt

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മു​ഖാ​മു​ഖം പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​എം.​എ​സ് ആ​ഷി​ഫി​നോ​പ്പം

    ജി​ദ്ദ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മു​ഖാ​മു​ഖ​ത്തി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​എം.​എ​സ് ആ​ഷി​ഫ് സം​സാ​രി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ യു.​എം. ഹു​സ്സൈ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഉ​സ്മാ​ൻ പോ​ത്തു​ക​ല്ല്, സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ വെ​ട്ട​ത്തൂ​ർ, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി, സി.​പി. സൈ​ദ​ല​വി, സ​ൽ​മാ​ൻ ചോ​ക്കാ​ട് സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ലി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫൈ​സ​ൽ മ​ക്ക​ര​പ്പ​റ​മ്പ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICCgulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - OICC Face to Face
    Similar News
    Next Story
    X