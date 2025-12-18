Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightതെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 8:28 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 8:28 AM IST

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ വി​ജ​യ​മാ​ഘോ​ഷി​ച്ച്​ ഒ.​ഐ.​സി.​സി

    text_fields
    bookmark_border
    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ വി​ജ​യ​മാ​ഘോ​ഷി​ച്ച്​ ഒ.​ഐ.​സി.​സി
    cancel
    camera_alt

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ ഖ​സിം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ബു​റൈ​ദ​യി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ വി​ജ​യം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ബു​റൈ​ദ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ ഖ​സീം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ബു​റൈ​ദ​യി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ വി​ജ​യം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടി​യ ഉ​ജ്ജ്വ​ല വി​ജ​യം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ ബു​റൈ​ദ​യി​ലെ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഓ​ഫീ​സി​ൽ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​രം പ​ങ്കി​ട്ട് സ​ന്തോ​ഷം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ തി​രൂ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​മോ​ദ് കു​ര്യ​ൻ കോ​ട്ട​യം, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ കാ​പ്പാ​ട്, സു​ധീ​ർ കാ​യം​കു​ളം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. 10 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ട​ത് ദു​ർ ഭ​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ധി​യെ​ഴു​ത്താ​ണ് ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ച്ച​തെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വി​ജ​യം സ​മ്മാ​നി​ച്ച കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​ബു​ദ്ധ​രാ​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഷി​യാ​സ് ക​ണി​യാ​പു​രം, സ​നോ​ജ് പ​ത്തി​രി​യാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICCgulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - OICC declares election victory
    Similar News
    Next Story
    X