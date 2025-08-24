Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 6:36 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 6:36 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദ​മ്മാം തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​ദ​സ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദ​മ്മാം തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​ദ​സ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ദ​മ്മാം: 'കൊ​ള്ള​യ​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന വോ​ട്ടു​ക​ൾ, അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ജ​ന​വി​ധി​ക​ൾ' എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഈ​സ്റ്റേ​ൺ പ്രോ​വി​ൻ​സ്​ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​ദ​സ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദ​മ്മാം ബ​ദ്ർ അ​ൽ​റാ​ബി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഈ​സ്റ്റേ​ൻ പ്രോ​വി​ൻ​സ്​ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ൽ‌​സ​ൺ ത​ട​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​ക്ടി​ങ് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ഗീ​ർ ക​രു​പ്പ​ട​ന്ന അ​ദ്ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    വോ​ട്ട് ചോ​രി​യി​ലൂ​ടെ മ​ഞ്ഞു​മ​ല​യു​ടെ മു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യി തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ള്ളൂ എ​ങ്കി​ലും അ​ത്ര​യും വെ​ളി​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ഇ​തി​ന​കം രാ​ജ്യം അ​ക​പ്പെ​ട്ടു ക​ഴി​ഞ്ഞ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും നൈ​തി​ക​വു​മാ​യ മൂ​ല്യ​ച്യുതി​യു​ടെ ആ​ഴ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രെ വ​ലു​താ​ണ്. ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ മു​ത​ൽ താ​ഴെ ബൂ​ത്ത് ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വ​രെ ഭാ​ഗ​ഭാ​ക്കാ​യ വോ​ട്ട് കൊ​ള്ള, പൊ​തു ഖ​ജ​നാ​വി​ന്റെ ചെ​ല​വി​ൽ ഹി​ന്ദു രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ സ്ഥാ​പി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി ന്റെ ​കു​ശാ​ഗ്ര​ബു​ദ്ധി​യാ​ണ്. ഈ ​തി​രി​ച്ച​റി​വ് ഏ​തെ​ങ്കി​ലും പു​ക​പ​ട​ല​ത്തെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചോ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യോ ഉ​ള്ള​ത​ല്ല, വെ​ളി​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ഗ​തി​ക​ൾ വ്യാ​ജ സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ് നാ​ട് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ന​മ്മെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ മു​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, ഈ​സ്റ്റേ​ൺ പ്രോ​വി​ൻ​സ്​ സം​ഘ​ട​ന ചു​മ​ത​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ഹാ​ബ് കാ​യം​കു​ളം, ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ജി മോ​ഹ​ന​ൻ, താ​ജു അ​യ്യാ​രി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും കെ.​ജെ ജോ​ബി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ബെ​ന്നി, അ​ഷ്റ​ഫ്, സിം​ല സ​ഗീ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ പ്ര​മോ​ദ് പൂ​പ്പാ​ല, സി​റാ​ജ് പു​റ​ക്കാ​ട്, ജോ​ൺ കോ​ശി, അ​ൻ​വ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, രാ​ധി​ക ശ്യാം ​പ്ര​കാ​ശ്, കെ.​പി മ​നോ​ജ്, അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദി​ഖ്, ഗ​ഫൂ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, ശ്യാം ​പ്ര​കാ​ശ്, സ​ലീ​ന ജ​ലീ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​ക്ക് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം മു​ഴ​ക്കി​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സ​മാ​പി​ച്ച​ത്.

    Girl in a jacket

