Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    20 Oct 2025 1:51 PM IST
    Updated On
    20 Oct 2025 1:51 PM IST

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ കൊ​ള്ള​ക്കെ​തി​രെ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദ​മ്മാം പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ജ്വാ​ല

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ കൊ​ള്ള​ക്കെ​തി​രെ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദ​മ്മാം പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ജ്വാ​ല
    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ കൊ​ള്ള​ക്കെ​തി​രെ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദ​മ്മാം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ജ്വാ​ല

    ദ​മ്മാം: കെ.​പി.​സി.​സി ആ​ഹ്വാ​ന പ്ര​കാ​രം ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ കൊ​ള്ള​ക്കെ​തി​രെ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദ​മ്മാം പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ജ്വാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ജ്വാ​ല​യോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന യോ​ഗം സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സി.​പി.​എം ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ടെ ഫ​ല​മാ​ണ് ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വ​ർ​ണ കൊ​ള്ള​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​മ്പ് ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി​യെ​യാ​ണ് 2025ല്‍ ​വീ​ണ്ടും വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി സ്വ​ര്‍ണ​പാ​ളി കൊ​ടു​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ​യും സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ദ്വാ​ര​പാ​ല ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച് വി​റ്റെ​ന്ന് തെ​ളി​ഞ്ഞ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ സ​ര്‍ക്കാ​റും സി.​പി.​എ​മ്മും ദേ​വ​സ്വം വ​കു​പ്പും ഈ ​ആ​സൂ​ത്രി​ത കൊ​ള്ള​ക്ക് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​ണ്. ഒ​രു നി​മി​ഷം പോ​ലും വൈ​കാ​തെ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡ് പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യും ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി രാ​ജി​വെ​ക്കു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്രൊ​വി​ൻ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ.​കെ. സ​ലീം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഹ​നീ​ഫ് റാ​വു​ത്ത​ർ, ജോ​ൺ കോ​ശി, നൗ​ഷാ​ദ് ത​ഴ​വ, പി.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രിം, വി​ൽ​സ​ൻ ത​ട​ത്തി​ൽ, സി.​ടി. ശ​ശി ആ​ലൂ​ർ, സ​ക്കീ​ർ പ​റ​മ്പി​ൽ, അ​ൻ​വ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, പാ​ർ​വ​തി സ​ന്തോ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്രൊ​വി​ൻ​സ് സം​ഘ​ട​ന ചു​മ​ത​ല ഉ​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ഹാ​ബ് കാ​യം​കു​ളം സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ പ്ര​മോ​ദ് പൂ​പ്പാ​ല ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം മു​ഴ​ക്കി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ കൊ​ള്ള​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്രോ​വി​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ആ​സി​ഫ് താ​നൂ​ർ, നി​ഷാ​ദ് കു​ഞ്ചു, രാ​ധി​ക ശ്യാം ​പ്ര​കാ​ശ്, കെ.​പി മ​നോ​ജ്, യ​ഹി​യ കോ​യ, ബി​നു പി ​ബേ​ബി,റോ​യ് വ​ർ​ഗ്ഗീ​സ്, അ​ൻ​ഷാ​ദ് ആ​ദം,അ​സീ​സ് കു​റ്റ്യാ​ടി, അ​രു​ൺ ക​ല്ല​റ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജി​ല്ലാ, എ​രി​യ, വ​നി​താ വേ​ദി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ശ്യാം ​പ്ര​കാ​ശ്, അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദി​ഖ്, ഹ​മീ​ദ് ക​ണി​ച്ചാ​ട്ടി​ൽ, ഗ​ഫൂ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, മു​സ്‌​ത​ഫ ന​ണി​യൂ​ർ ന​മ്പ​റം, ന​ജീ​ബ് ന​സീ​ർ, തോ​മ​സ് തൈ​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ, ലി​ബി ജ​യിം​സ്, സു​രേ​ഷ് മ​ണ്ണ​റ, സു​ബൈ​ർ പാ​റ​യ്ക്ക​ൽ, രാ​ജേ​ഷ് തി​രു​ന​ന്ത​പു​രം, മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ നാ​യ​ർ, മു​നീ​ർ മ​ൺ​ട്രോ​ത്ത്, ഷി​ബു ശ്രീ​ധ​ര​ൻ, രാ​ജേ​ഷ് ആ​റ്റു​വ, ഹു​സ്ന ആ​സി​ഫ്, ഷാ​ഹി​ദ് കൊ​ടി​യേ​ങ്ങ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

