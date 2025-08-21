Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 6:58 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 6:58 AM IST

    പൊ​രു​തി നേ​ടി​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ഇ​ന്ത്യ​യെ കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം -ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദ​മ്മാം പാ​ല​ക്കാ​ട് ക​മ്മി​റ്റി

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദ​മ്മാം പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ഘോ​ഷം വി​ത്സ​ൺ ത​ട​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഈ​സ്റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദ​മ്മാം റോ​സ് ഗാ​ർ​ഡ​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം, ഗാ​ന​മേ​ള തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മി​ക​വേ​കി.

    സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഈ​സ്റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ആ​ക്ടിം​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ൽ‌​സ​ൺ ത​ട​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ്യാം​പ്ര​കാ​ശ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഷി​ഹാ​ബ് കാ​യം​കു​ളം, സി​റാ​ജ് പു​റ​ക്കാ​ട്, പ്ര​മോ​ദ് പൂ​പ്പ​ല, ഷി​ജി​ല ഹ​മീ​ദ്, സി.​ടി ശ​ശി, രാ​ധി​ക ശ്യാം​പ്ര​കാ​ശ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്‌​ദു​ൾ ഹ​ക്കിം ത​ത്ത​മം​ഗ​ലം സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ബി​നു പി ​ബേ​ബി ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ടീം ​ബോ​ധം ഗാ​ന​മ​ളേ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. നി​ധി ര​തീ​ഷ് അ​വ​താ​ര​ക ആ​യി​രു​ന്നു. ഷ​മീ​ർ കൊ​ല്ലം​കൊ​ട്, സി​റാ​ജ് പ​ണ്ടാ​ര​ക്കോ​ട്ടി​ൽ, ഇം​തി​യാ​സ്, മു​സ്ത​ഫ, ഹ​രി​ദാ​സ് പാ​ല​ക്കാ​ട്, നൗ​ഫ​ൽ, സ​വാ​ദ്, ഹ​രി​ദാ​സ് ചെ​റു​തു​രു​ത്തി, നാ​രാ​യ​ണ​ൻ കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Gulf NewsIndependence Day CelebrationSaudi Arabia NewsPalakkad Committeeoicc dammam
