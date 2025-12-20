Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 10:14 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 10:14 PM IST

    നടൻ ശ്രീനിവാസ​ന്റെ നിര്യാണത്തിൽ ഒ.ഐ.സി.സി അനുശോചിച്ചു

    നടൻ ശ്രീനിവാസ​ന്റെ നിര്യാണത്തിൽ ഒ.ഐ.സി.സി അനുശോചിച്ചു
    റിയാദ്: മലയാള സിനിമയുടെ ഹൃദയസ്പർശിയായ അഭിനേതാവും തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായി ജനഹൃദയങ്ങളിൽ അനശ്വരമായ സ്ഥാനം നേടിയ ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായ ശ്രീനിവാസ​ന്റെ നിര്യാണത്തിൽ ഒ.ഐ.സി.സി റിയാദ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി അതീവ ദുഃഖവും അനുശോചനവും രേഖപ്പെടുത്തി. സ്വാഭാവികവും ആത്മാർഥവുമായ അഭിനയശൈലിയിലൂടെ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതസങ്കീർണതകൾ അതീവ ലളിതമായി വെള്ളിത്തിരയിൽ പകർത്തിയ കലാകാരനായിരുന്നു ശ്രീനിവാസൻ. ഹാസ്യവും വേദനയും യാഥാർഥ്യവും ഒരുപോലെ കോർത്തിണക്കി അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ അപൂർവമായ ഇടം നേടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു.

    ചെറുതും വലുതുമായ വേഷങ്ങൾക്കിടയിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും കാണിക്കാതെ ഓരോ കഥാപാത്രത്തെയും ആത്മാർഥതയോടെ സമീപിച്ച അദ്ദേഹത്തി​ന്റെ അഭിനയമികവ് മലയാള സിനിമക്ക്​ എന്നും വിലമതിക്കാനാകാത്ത സംഭാവനയാണെന്ന് കമ്മിറ്റി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സിനിമയെ വെറും വിനോദമാധ്യമമായി മാത്രം കാണാതെ, സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ശക്തമായ കലാരൂപമായി വിലയിരുത്തിയ കലാകാരനായിരുന്നു ശ്രീനിവാസൻ.

    സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതസമരങ്ങളും വേദനകളും പ്രതീക്ഷകളും യാഥാർഥ്യബോധത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ സാമൂഹികബോധവും മനുഷ്യസ്നേഹവും വളർത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. സമൂഹത്തിൽ നിസാരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരുടെ കഥകൾക്കും വികാരങ്ങൾക്കും ശബ്​ദം നൽകുന്നതിൽ ശ്രീനിവാസ​ന്റെ സംഭാവനകൾ അതുല്യമാണെന്നും കമ്മിറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    ശ്രീനിവാസ​ന്റെ വേർപാട് മലയാള സിനിമാ ലോകത്തിനും സാംസ്കാരിക രംഗത്തിനും ഒരിക്കലും പൂരിപ്പിക്കാനാകാത്ത നഷ്​ടമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തി​ന്റെ കലാസൃഷ്​ടികളും അഭിനയമികവും തലമുറകളോളം മലയാളികളുടെ മനസിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്നും ഒ.ഐ.സി.സി റിയാദ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി പുറത്തിറക്കിയ അനുശോചന പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

