Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    29 Dec 2025 8:44 AM IST
    Updated On
    29 Dec 2025 8:44 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ക​മ്മി​റ്റി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​വും ജ​ന്മ​ദി​ന വാ​ർ​ഷി​ക​വും

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ക​മ്മി​റ്റി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​വും ജ​ന്മ​ദി​ന വാ​ർ​ഷി​ക​വും
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ 2026 വ​ർ​ഷ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​വും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജ​ന്മ​ദി​ന വാ​ർ​ഷി​ക​വും ആ​ച​രി​ച്ചു. ബ​ദ​ർ അ​ൽ​ത​മാം പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക് മാ​ർ​ക്ക​റ്റിം​ഗ് മാ​നേ​ജ​ർ ഡോ. ​അ​ഷ്റ​ഫ് ഇ​രു​മ്പു​ഴി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ വി​ജ​യം വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭാ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ഫ​ല സൂ​ച​ന​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    ആ​ക്ടിം​ഗ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​സീ​സ് ലാ​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​പ്പ പാ​ണ​ക്കാ​ടി​നെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി റീ​ജി​യ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ലി ബാ​പ്പു അ​ബ്ദു​പ്പ പാ​ണ​ക്കാ​ടി​നെ ഷാ​ൾ അ​ണി​യി​ച്ചു സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ അം​ഗം സി.​എം അ​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ക്കോ​ട് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. റീ​ജി​യ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്രി​ൻ​സാ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ജി​ദ്ദ മു​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ എ​ട​വ​ണ്ണ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ നാ​സ​ർ കോ​ഴി​ത്തൊ​ടി, ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ലാ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ, ഇ.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, ക​മാ​ൽ ക​ള​പ്പാ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മ​ധു​ര പാ​യ​സം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലും പു​റ​ത്തും ത​രം​ഗ​മാ​യി മാ​റി​യ 'പോ​റ്റി​യെ കേ​റ്റി​യെ' എ​ന്ന ഗാ​ന​ത്തോ​ട് കൂ​ടി ജി​ദ്ദ​യി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​രാ​യ നൂ​ഹ് ബീ​മാ​പ​ള്ളി​യും മും​താ​സ് അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​നും ന​യി​ച്ച സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന് സ​ദ​സ്സി​നെ ഇ​ള​ക്കി​മ​റി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​ല​ണ്ട​റി​ന്റെ വി​ത​ര​ണ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​വ് അ​ബ്ദു​പ്പ പാ​ണ​ക്കാ​ട് വി​വി​ധ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ്വ​ഹി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​ന​യി​ലേ​ക്ക് പു​തി​യ​താ​യി ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന ഷൈ​ജ​ൽ കു​ന്ന​പ്പ​ള്ളി​യെ ഉ​സ്മാ​ൻ കു​ണ്ടു​കാ​വി​ലും, ജു​നൈ​ദ് പ​ട്ട​ർ​ക്കു​ള​ത്തെ ഫൈ​സ​ൽ മ​ക്ക​ര​പ്പ​റ​മ്പും, ല​ത്തീ​ഫ് പൂ​ക്കോ​ട്ടു​മ്പാ​ട​ത്തെ അ​ബ്ദു​റ​ഹീം മേ​ക്ക​മ​ണ്ണി​ലും ഷാ​ൾ അ​ണി​യി​ച്ച് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. സാ​ജു റി​യാ​സ്, ഉ​സ്മാ​ൻ മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ, സ​മീ​ർ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്, ഉ​സ്മാ​ൻ കു​ണ്ടു​കാ​വി​ൽ, സ​ന്തോ​ഷ് കാ​ളി​കാ​വ്, നൗ​ഷാ​ദ് ബ​ഡ്ജ​റ്റ്, നി​സ്നു ഹു​സൈ​ൻ, ഗി​രീ​ഷ് കാ​ളി​കാ​വ്, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഓ​മാ​നൂ​ർ, ഉ​സ്മാ​ൻ പോ​ത്തു​ക​ല്ല് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഇ​സ്മ​യി​ൽ കൂ​രി​പ്പൊ​യി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഫൈ​സ​ൽ മ​ക്ക​ര​പ്പ​റ​മ്പ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

