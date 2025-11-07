Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഒ.​ഐ.​സി.​സി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 10:32 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 10:32 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​നു​സ്മ​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​നു​സ്മ​ര​ണം
    cancel
    camera_alt

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി മ​ദീ​ന ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച എം.​സി ശ​രീ​ഫ്

    അ​നു​സ്മ​ര​ണം അ​ഡ്വ. പ​ഴ​കു​ളം മ​ധു ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​ദീ​ന: ഒ.​ഐ.​സി.​സി മ​ദീ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട കൗ​ൺ​സി​ല​റും ഡി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന എം.​സി. ശ​രീ​ഫ് അ​നു​സ്മ​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. പ​ഴ​കു​ളം മ​ധു പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഹ​മീ​ദ് പെ​രും​പ​റ​മ്പി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും കെ.​പി.​സി.​സി അം​ഗ​വു​മാ​യ വി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    എ​റ​ണാ​കു​ളം ഡി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നൂ​പ് കാ​സിം, റീ​ജ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ർ പു​ൽ​പ​ള്ളി, മ​ജീ​ദ് ചെ​റു​വാ​ടി, ഡോ. ​ഫാ​റൂ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മു​നീ​ർ പ​ടി​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫൈ​സ​ൽ അ​ഞ്ച​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ന​ജീ​ബ് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, ആ​ദി​ൽ ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം, ഹ​നീ​ഫ അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം, നൗ​ഷാ​ദ് ക​ണി​യാ​പു​രം, റാ​ഫി മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICCcommemorationSaudi Arabia
    News Summary - OICC Commemoration
    Similar News
    Next Story
    X