Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 10:51 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 10:51 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ക്രി​സ്മ​സ്, പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം

    
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ക്രി​സ്മ​സ്, പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സ​ലീം ക​ള​ക്ക​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: സ്നേ​ഹ​ത്തി​െൻറ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​െൻറ​യും സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ക്രി​സ്മ​സ്, പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സു​ൽ​ത്താ​ന ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​വും സം​ഗീ​ത, നൃ​ത്ത​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​യ ആ​ഘോ​ഷ​രാ​വ്, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഓ​ർ​മ​യി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സ​ലീം ക​ള​ക്ക​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജോ​ൺ​സ​ൺ മാ​ർ​ക്കോ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യ ഫാ​ദ​ർ നി​ബു ജെ​യിം​സ് ക്രി​സ്മ​സ് സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​നാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി മു​ഖ​വു​ര പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. വി​വി​ധ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മ​ജീ​ദ് ചി​ങ്ങോ​ലി, റ​ഷീ​ദ് കൊ​ള​ത്ത​റ, റ​ഹ്​​മാ​ൻ മു​ന​മ്പ​ത്ത്, ബാ​ലു കു​ട്ട​ൻ, സ​ജീ​ർ പൂ​ന്തു​റ, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രീം കൊ​ടു​വ​ള്ളി, ഹ​ക്കീം പ​ട്ടാ​മ്പി, മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ്, ബ​ഷീ​ർ കോ​ട്ട​യം, അ​ല​ക്സ് കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര, ജോ​സ​ഫ് കോ​ട്ട​യം, ബ​ഷീ​ർ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, ബി​നോ​യ്, സൈ​ഫു​ന്നീ​സ സി​ദ്ധീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഈ​ശ്വ​ര പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ഷാ​ദ് ആ​ല​ങ്കോ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​മീ​ർ പ​ട്ട​ണ​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ല​ക്സ് കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര, റോ​ബി​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കൊ​യ​ർ ഗീ​തം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഗാ​ന​മേ​ള​യും നൃ​ത്ത​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. ക്രി​സ്മ​സ് പാ​പ്പ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി. ഗാ​ന​വി​രു​ന്നി​ന് അ​ൽ​ത്താ​ഫ് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്, ഷം​സു ക​ള​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ജാ​ൻ​സി പ്ര​ഡി​ൻ, റി​ജോ രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി. റ​ഫീ​ഖ് വെ​മ്പാ​യം, അ​ൻ​സാ​ർ പാ​ല​ക്കാ​ട്, സൈ​നു​ദ്ധീ​ൻ വ​ല്ല​പ്പു​ഴ, ഷം​സീ​ർ പാ​ല​ക്കാ​ട്, ഷി​ജു കോ​ട്ട​യം, നാ​സ​ർ ക​ല്ല​റ, ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട്, ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, അ​ഡ്വ. എ​ൽ.​കെ. അ​ജി​ത്, സി​ദീ​ഖ് ക​ല്ലു​പ​റ​മ്പ​ൻ, ഹ​രീ​ന്ദ്ര​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ, ഉ​മ​ർ ശ​രീ​ഫ്, റ​ഫീ​ഖ് പ​ട്ടാ​മ്പി, ഷി​ജു വ​യ​നാ​ട്, നാ​സ​ർ വ​ല​പ്പാ​ട്, ഷാ​ജി മ​ഠ​ത്തി​ൽ, ന​സീ​ർ ഹ​നീ​ഫ, ബാ​ബു കു​ട്ടി, ഷ​ബീ​ർ വ​രി​ക്ക​പ്പ​ള്ളി, വി​ൻ​സ​ൻ​റ്​ ജോ​ർ​ജ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:OICCChristmasNew Year celebrations
    News Summary - OICC Christmas and New Year Celebrations
