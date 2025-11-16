Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 9:37 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 9:37 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷം ‘നെ​ഹ്‌​റു സ്​​റ്റോ​റി’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷം ‘നെ​ഹ്‌​റു സ്​​റ്റോ​റി’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷം ‘നെ​ഹ്‌​റു സ്​​റ്റോ​റി’ പ​ത്മി​നി യു. ​നാ​യ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: പ​ണ്ഡി​റ്റ്‌ ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു​വി​െൻറ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച്​ ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ന​ട​ത്തി​യ ‘നെ​ഹ്‌​റു സ്​​റ്റോ​റി’ ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷം കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സ​ലീം ക​ള​ക്ക​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ജ​ന​കോ​ടി​ക​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ഇ​ന്നും നെ​ഹ്റു​വി​യ​ൻ ചി​ന്ത​ക​ളും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും തെ​ളി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നു​ള്ള സ​ത്യം പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ കു​രു​ന്നു​ക​ളി​ലും എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    റി​യാ​ദ്​ ഷോ​ല സെൻറ​റി​ലെ അ​ൽ വ​ഫ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ റി​യാ​ദി​ലെ​യും അ​ൽ​ഖ​ർ​ജി​ലെ​യും വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ നി​ര​വ​ധി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ദേ​ശീ​യ ഗാ​ന​മ​ത്സ​രം, പ്ര​സം​ഗ​മ​ത്സ​രം, പ്ര​ശ്നോ​ത്ത​രി മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ത്തി. ദേ​ശീ​യ ഗാ​ന​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഡ്യൂ​ൺ​സ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും കൗ​ണ്ടം റൈ​സ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ അ​ൽ ഖ​ർ​ജ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും മോ​ഡേ​ൺ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    പ്ര​സം​ഗ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​ബി​ൻ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും അ​വ​ന്തി​ക ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും സോ​യ സ​ഫ്രീ​ൻ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. പ്ര​ശ്നോ​ത്ത​രി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റ​സീ​ൻ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും സാ​ജി​ത ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷി​ബി​ൻ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. നൗ​ഫ​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട​ൻ, അ​ബ്‌​ദു​ല്ല വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ, ര​ഘു​നാ​ഥ്‌ പ​റ​ശ്ശി​നി​ക്ക​ട​വ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ കൗ​ണ്ടം റൈ​സ് സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ​ത്മി​നി യു. ​നാ​യ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ൽ വ​ഫ റീ​ജ​ന​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ റി​യാ​സ്, ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ഹ​സ​ൻ, വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ന​വാ​സ് വെ​ള്ളി​മാ​ട്കു​ന്നു, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​തി​നി​ധി സ​ലീം അ​ർ​ത്തി​യി​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ന്തോ​ഷ്‌ വി​ള​യി​ൽ, ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഷാ​ജി മ​ഠ​ത്തി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​നാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​രേ​ഷ് ശ​ങ്ക​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​മീ​ർ പ​ട്ട​ണ​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഭൈ​മി സു​ബി​ൻ ആ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളു​ടെ അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ബാ​ലു കു​ട്ട​ൻ, ജോ​ൺ​സ​ൺ മാ​ർ​ക്കോ​സ്, സ​ന്തോ​ഷ്‌ ബാ​ബു, മൊ​യ്‌​തീ​ൻ പാ​ല​ക്കാ​ട്, ബി​നോ​യ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ് വ​യ​നാ​ട്, ഷം​സു ക​ള​ക്ക​ര, അ​ൽ​ത്താ​ഫ് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്, ലി​നെ​റ്റ് സ്ക​റി​യ, അ​ഞ്ജ​ലി സു​ധീ​ർ, ഷി​സ സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഗാ​ന​മേ​ള​യും വി​വ​ർ​ത്ത​ന ആ​ർ​ട്സ് ഓ​ഫ് ഡാ​ൻ​സ് സ്കൂ​ളി​ലെ​യും ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ സ്പാ​രോ ഡാ​ൻ​സ് സ്കൂ​ളി​ലെ​യും കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ പൊ​ലി​മ ന​ൽ​കി.

    TAGS:OICCSaudi NewsChildren's Day Celebrationgulf news malayalam
    News Summary - OICC Children's Day Celebrations Focus on 'Nehru Story'
