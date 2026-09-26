സൈഹാത്തിൽ ഒ.ഐ.സി.സി വിപുലമായ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു

സൈഹാത്തിൽ ഒ.ഐ.സി.സി വിപുലമായ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ദമ്മാം: ഒ.ഐ.സി.സി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യാ സൈഹാത്ത് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിപുലമായ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രവാസജീവിതത്തിെൻറ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും മലയാളിത്തനിമയും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു സൈഹാത്തിൽ നടന്ന ഒത്തുചേരൽ. ഒ.ഐ.സി.സി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യാ റീജണൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻറ് ഇ.കെ. സലിം ഓണസന്ദേശം നൽകി. റീജണൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷിഹാബ് കായംകുളം, അൻവർ വണ്ടൂർ തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ആശംസകൾ നേർന്നു.
പ്രൗഢഗംഭീരമായി നടന്ന ആഘോഷത്തിൽ നിരവധി പ്രവാസി മലയാളികൾ പങ്കെടുത്തു. ആഘോഷത്തിെൻറ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ വിഭവസമൃദ്ധമായ ഓണസദ്യയും ശ്രദ്ധേയമായി. ഏരിയ പ്രസിഡൻറ് രമേശൻ പാലയ്ക്കലിെൻറ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുക്കിയ വിവിധ രുചിക്കൂട്ടുകൾ സദ്യയെ കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമാക്കി.
ഒ.ഐ.സി.സി ദമ്മാം റീജണൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി.ടി. ശശി, ഏരിയ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എബി മേലേവിളയിൽ, അസീസ് കുറ്റിയാടി, ഷെരീഫ് ഇടതുരുത്തി, റഹീം പടിഞ്ഞാറങ്ങാടി, നൗഷാദ്, റാസിഫ്, ബഷീർ, ജിനോച്ചൻ, സജ്ജാദ്, രാജീവ്, മുസ്തഫ, സിദ്ദീഖ്, ജയൻ, ജഗദീഷ്, റെജി കുണ്ടറ തുടങ്ങിയവർ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register