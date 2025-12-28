Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    28 Dec 2025 7:24 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 7:24 AM IST

    'ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ​വ​ഫ ഷോ​ല മാ​ൾ ക​ള​ർ ഫെ​സ്റ്റ് 2025': വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    ‘ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ​വ​ഫ ഷോ​ല മാ​ൾ ക​ള​ർ ഫെ​സ്റ്റ് 2025: വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ വ​ഫ ഷോ​ല മാ​ൾ ക​ള​ർ ഫെ​സ്റ്റ് 2025 മ​ത്സ​ര​ വി​ജ​യി​ക​ൾ

    റി​യാ​ദ്: പ്ര​വാ​സി കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​യ്ക്ക് വ​ർ​ണ്ണാ​ഭ​മാ​യ വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല റി​യാ​ദ് ഒ.​ഐ.​സി.​സി​യും അ​ൽ​വ​ഫ ഷോ​ലാ മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​റാ​മ​ത് 'ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ വ​ഫ ഷോ​ല മാ​ൾ ക​ള​ർ ഫെ​സ്റ്റ് 2025' വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    1000 ത്തി​ല​ധി​കം കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വ​ർ​ണ്ണ​മ​ത്സ​രം, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ ചി​ന്ത​യും ക​ലാ​പാ​ട​വ​വും നി​റ​ഞ്ഞ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളാ​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. കി​ഡ്സ്, സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ, കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും കാ​ണി​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​ശം​സ നേ​ടി. പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യു​ടെ ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ശ​ക്ത​മാ​യ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന വേ​ദി​യാ​യി ക​ള​ർ ഫെ​സ്റ്റ് മാ​റി​യ​താ​യും സം​ഘാ​ട​ക​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കി​ഡ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ ഹി​സ ന​വീ​ൻ​കു​മാ​ർ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും യാ​ര സ്കൂ​ളി​ലെ മ​ഹി​റ സ​ദ​ഫ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ന്യൂ ​മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് സ്കൂ​ളി​ലെ ആ​ൻ​ഡ്രി ജാ​സ​ൺ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ യാ​ര സ്കൂ​ളി​ലെ മൈ​മൂ​ന റി​ദ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും, ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ ഫ​ർ​നാ​സ് ഫാ​ത്തി​മ ഖാ​ൻ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും, യാ​ര സ്കൂ​ളി​ലെ മ​ഹി​റ അ​നാം മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ കെ.​കെ ഹ​നാ​ൻ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും, ഗൗ​രി​നാ​ഥ് ശ്രീ​ജി​ത്ത് (ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ) ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും, യാ​ര സ്കൂ​ളി​ലെ ജെ​സ് വി​ൻ അ​ന്ന നി​ഷാ​ന്ത് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ൽ യാ​സ്മീ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ഖി​ഷാ​ദ് മ​ജേ​ഷ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും, യാ​ര സ്കൂ​ളി​ലെ ഹി​ബ സു​ബൈ​ർ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും, ആ​ഷി​ഖ നി​ഷി​ത്ത് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി​യ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ എ​ല്ലാ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും അ​ൽ​വ​ഫ ഷോ​ല മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കു​ന്ന സ്വ​ർ​ണ്ണ നാ​ണ​യം സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും. ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ലാ​പ്‌​ടോ​പ്പ്, ടാ​ബ് എ​ന്നി​വ​യും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി ന​ൽ​കും. കൂ​ടാ​തെ, ബെ​സ്റ്റ് പെ​ർ​ഫോ​മ​റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കെ.​കെ ഹ​നാ​ന് ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന വ​ൺ​വേ വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റ് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും വാ​ർ​ത്താ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ല്ലാ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം, ഓ​രോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ​യും മി​ക​ച്ച ര​ച​ന​ക​ൾ​ക്ക് ക​ൺ​സ​ലേ​ഷ​ൻ പ്രൈ​സു​ക​ളും ന​ൽ​കും.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മു​ഴു​വ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​വും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ഒ.​ഐ.​സി.​സി ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ എ​ല്ലാ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി നി​ർ​മ്മി​ച്ച് ന​ൽ​കു​ന്ന “ഇ​ന്ദി​രാ​ജി സ്നേ​ഹ​ഭ​വ​ന” പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും വി​നി​യോ​ഗി​ക്കും. ഈ ​സം​രം​ഭം പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്നും, വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ക​ള​ർ ഫെ​സ്റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:OICCgulfnewsSaudi Arabia
    News Summary - ‘OICC ALWAFA Shola Mall Color Fest 2025’: Winners announced
