Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 7:08 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 7:08 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ ഖ​സീം പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ ഖ​സീം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​തി​ഷേ​ധ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ബു​റൈ​ദ: ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​ക്കും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും നേ​രെ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​​ന്റെ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ ക്രൂ​ര​മാ​യ ന​ര​നാ​യാ​ട്ടി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ ഖ​സീം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​നും ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ തി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​നു​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ചു​മ​ത​ല കൂ​ടി​യു​ള്ള പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ, ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ ഗു​ണ്ട​ക​ളെ​യും പൊ​ലീ​സി​നെ​യും അ​ഴി​ച്ചു​വി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ആക്ര​മ​ണങ്ങ​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണെ​ന്നും യോ​ഗം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്ര​തി​ഷേ​ധ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ അ​ബ​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ തി​രൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​ക്കീ​ർ പ​ത്ത​റ, സം​ഘ​ട​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​മോ​ദ് കു​ര്യ​ൻ കോ​ട്ട​യം, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ കാ​പ്പാ​ട്, റ​ഹീം ക​ണ്ണൂ​ർ, അ​മീ​സ് സ്വ​ലാ​ഹി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​പി.​എം. അ​ശ്റ​ഫ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​യ​ന്റ്​ ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷി​യാ​സ് ക​ണി​യാ​പു​രം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

