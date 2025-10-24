Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 9:21 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ ഖ​സീം നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ൽ​പ്പ് ​െഡ​സ്ക് കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ ഖ​സീം നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ൽ​പ്പ് ​െഡ​സ്ക് കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ൽ​പ്പ് ഡ​സ്ക് കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ബു​റൈ​ദ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ ഖ​സ്സിം ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ൽ​പ്പ് ഡ​സ്ക് കാ​മ്പ​യി​നി​ന് വ​ൻ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്വം. പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് നോ​ർ​ക്ക കാ​ർ​ഡി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്‌ നോ​ർ​ക്ക അം​ഗ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യെ​കു​റി​ച്ചും പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ നി​ധി, നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​യെ കു​റി​ച്ചും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മ​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ പ്ര​മോ​ദ് കു​ര്യ​ൻ കോ​ട്ട​യം ഉ​ദ്ബോ​ധ​ന ക്‌​ളാ​സെ​ടു​ത്തു. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ തി​രൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ക്കീ​ർ പ​ത്ത​റ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​ധീ​ർ കാ​യം​കു​ളം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​മീ​സ് സ്വ​ലാ​ഹി, ഷി​യാ​സ് ക​ണി​യാ​പു​രം, ന​ജു​കു​ട്ട​മ്പൂ​ർ, അ​ബ​ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ കാ​പ്പാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​പി.​എം അ​ശ്റ​ഫ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ന​സ് ഹ​മീ​ദ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി മാ​ധ്യ​മ​വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു.

