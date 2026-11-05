ഒ.ഐ.സി.സി അൽഖസീം ഇന്ദിരാഗാന്ധി അനുസ്മരണ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു

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ഒ.ഐ.സി.സി അൽഖസീം ഇന്ദിരാഗാന്ധി അനുസ്മരണ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
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News Summary - OICC Al-Qasim Indira Gandhi Memorial Meeting
ബുറൈദ: ഒ.ഐ.സി.സി അൽഖസീം സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ബുറൈദയിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അനുസ്മരണ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു. ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുറഹ്മാൻ കാപ്പാട് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഒ.ഐ.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനുമായ പ്രമോദ് കുര്യൻ കോട്ടയം അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി.
രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഗത്ഭയായ ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൈക്കൊണ്ട ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങളും രാജ്യപുരോഗതിക്കായി നൽകിയ സംഭാവനകളും എക്കാലവും സ്മരിക്കപ്പെടുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംഘടനാനേതാക്കളായ നജീബ് കുട്ടമ്പൂർ, ഷഫീർ ചിതറ, സക്കീർ കുറ്റിപ്പുറം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
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