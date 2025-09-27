Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 8:01 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 8:01 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി വെ​സ്റ്റേ​ൺ റീ​ജ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    oic
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി വെ​സ്റ്റേ​ൺ റീ​ജ്യ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കി​ന്റെ 11ാമ​ത് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ഡ്വ. ബി.​ആ​ർ.​എം ഷ​ഫീ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി വെ​സ്റ്റേ​ൻ റീ​ജനൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ്ങാ​യ പ്ര​വാ​സി സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര-​ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കി​ന്റെ 11ാമ​ത് വാ​ർ​ഷി​കം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കെ.​പി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ബി.​ആ​ർ.​എം ഷ​ഫീ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു.‘വോ​ട്ട് ചോ​രി’ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൗ​നം തു​ട​രു​ന്ന പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ അ​ടി​മ​യാ​യി അ​ധഃ​പ​തി​ച്ചെ​ന്നും അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മം എ​ന്ന പ്ര​ഹ​സ​ന നാ​ട​കം കൊ​ണ്ടൊ​ന്നും പ​വി​ത്ര​മാ​യ ശ​ബ​രി​മ​ല​യെ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​തി​നു പ്ര​യ​ശ്ചി​ത്ത​മാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഓ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത് ന​ല്ല​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി വെ​സ്റ്റേ​ൺ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ക്കീം പാ​റ​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക്ക് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ലി തേ​ക്കു​തോ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​ഹീ​ർ മാ​ഞ്ഞാ​ലി, രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കാ​വു​മ്പാ​യി, മ​നോ​ജ് മാ​ത്യു, ഷ​രീ​ഫ് അ​റ​ക്ക​ൽ, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​നൂ​പ് കാ​സിം, അ​ഷ​റ​ഫ് പോ​രൂ​ർ, കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​വ് നാ​സ​ർ വെ​ളി​യം​കോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    ആ​സാ​ദ് പോ​രൂ​ർ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യും വി​വി​ധ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യെ ഹ​രാ​ർ​പ്പ​ണം ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സ്ഹാ​ബ് വ​ർ​ക്ക​ല സ്വാ​ഗ​ത​വും ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് നോ​ർ​ക്ക ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ ആ​ലു​വ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.സാ​മൂ​ഹ്യ സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്തെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. അ​ൽ അ​ബീ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​നു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം അ​ൽ​അ​ബീ​ർ ഷ​റ​ഫി​യ്യ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ജ​ലീ​ൽ ആ​ലു​ങ്ങ​ലും സ​ലാം കൊ​ട്ടേ​പ്പാ​റ​യും ചേ​ർ​ന്ന് അ​ഡ്വ. ബി.​ആ​ർ.​എം ഷ​ഫീ​റി​ൽ നി​ന്നും സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    എ​ഫ്.​എ​സ്.​സി ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷ​ബീ​ർ സു​ബൈ​ർ ദീ​ൻ, റ​ഫ വാ​ട്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ പീ​റ്റ​ർ രാ​ജ്, എ​ൽ​കോ വേ​ൾ​ഡ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് ക​മ്പ​നി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ ഇ​സ്മ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു.ഒ.​ഐ.​സി.​സി​യു​ടെ സാ​മൂ​ഹ്യ ക്ഷേ​മ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ലി തേ​ക്കു​തോ​ട്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ ഷ​മീ​ർ ന​ദ് വി ​എ​ന്നി​വ​രെ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി അ​ഡ്വ. ബി.​ആ​ർ.​എം ഷ​ഫീ​ർ പൊ​ന്നാ​ട​യ​ണി​യി​ച്ച് ആ​ദ​രി​ച്ചു.പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി ക​ലാ​വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​ർ മി​ർ​സ ഷെ​രീ​ഫി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നും ഫി​നോം അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ​യും ഗു​ഡ് ഹോ​പ്പ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ നൃ​ത്ത​നൃ​ത്ത്യ​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മി​ഴി​വേ​കി.

