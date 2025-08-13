Begin typing your search above and press return to search.
    ഗ​സ്സ​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ കൊ​ല; ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച്​ ഒ.​ഐ.​സി

    റി​യാ​ദ്​: ഗ​സ്സ​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച്​ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക് കോ​ഓ​പറേ​ഷ​ൻ (ഒ.​ഐ.​സി) ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ കൂ​ടാ​രം ആ​ക്ര​മി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ൽ​ജ​സീ​റ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ അ​ന​സ് അ​ൽ​ശ​രീ​ഫ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖു​റൈ​ഖി​യ അ​ട​ക്കം ആ​റു​ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നെ​യാ​ണ്​ ഒ.​ഐ.​സി അ​പ​ല​പി​ച്ച​ത്. ഈ ​ആ​ക്ര​മ​ണം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ഒ.​ഐ.​സി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ധി​നി​വേ​ശ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​തി​ന്റെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും എ​തി​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​കു​റ്റ​കൃ​ത്യം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​ത്യം മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​നും അ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 2023 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴു ​മു​ത​ൽ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം 242 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​വെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഒ​രു അ​ധി​നി​വേ​ശ ശ​ക്തി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലാ​ണ് ഈ ​കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന് പൂ​ർ​ണ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​യെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി ആ​രോ​പി​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നും കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും മാ​ധ്യ​മ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളെ​യും മ​നഃ​പൂ​ർ​വം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​നു​ഷി​ക നി​യ​മ​ത്തി​നും ക​രാ​റു​ക​ൾ​ക്കും കീ​ഴി​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യും അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ഒ.​ഐ.​സി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

