    date_range 13 Oct 2025 7:48 AM IST
    date_range 13 Oct 2025 7:48 AM IST

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്കെതിരെ ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് മാ​നി​ഷാ​ദ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സ​ദ​സ്സ്

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്കെതിരെ ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് മാ​നി​ഷാ​ദ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സ​ദ​സ്സ്
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഗ​സ്സ മാ​നി​ഷാ​ദ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സ​ദസ്സിൽ​നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: ലോ​ക​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​കെ യു​ദ്ധ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും അ​തൊ​ന്നും ചെ​വി​ക്കൊ​ള്ളാ​തെ ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ഉ​ന്മൂ​ല​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലെ ഭീ​ക​ര ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​മെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​രോ​പി​ച്ചു. കെ.​പി.​സി.​സി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ഗ​സ്സ​യി​ലെ വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്കെ​തി​രെ​യും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യോ​ടു​ള്ള അ​നു​ഭാ​വ​പ്ര​ക​ട​ന​മാ​യും ബ​ത്ഹ സ​ബ​ർ​മ​തി​യി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘മാ​നി​ഷാ​ദ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സ​ദ​സ്സ്’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    ച​ട​ങ്ങ് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കു​ഞ്ഞി കു​മ്പ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ളാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ അ​ട​ങ്ങാ​ത്ത യു​ദ്ധ​കൊ​തി​ക്ക് ഇ​ര​യാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ട്ടി​ണി​യി​ലും രോ​ഗ​ത്തി​ലും മ​രി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത​ത് മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​യു​ടെ വീ​ഴ്ച​യാ​ണ്. ഗ​സ്സ​യു​ടെ പൂ​ർ​ണ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ന് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രെ ലോ​കം ശ​ക്ത​മാ​യ ശ​ബ്ദം ഉ​യ​ർ​ത്തേ​ണ്ട സ​മ​യ​മാ​ണി​തി​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​വാ​സ് വെ​ള്ളി​മാ​ട്കു​ന്ന് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​മീ​ർ പ​ട്ട​ണ​ത്ത് പ്ര​തി​ജ്ഞ വാ​ച​കം ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷു​ക്കൂ​ർ ആ​ലു​വ, സ​ജീ​ർ പൂ​ന്തു​റ, ബാ​ലു കു​ട്ട​ൻ, ഷം​നാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ​ള്ളി, നി​ഷാ​ദ് ആ​ലം​ങ്കോ​ട്, അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം കൊ​ടു​വ​ള്ളി, ജോ​ൺ​സ​ൺ മാ​ർ​ക്കോ​സ്, റ​ഫീ​ഖ് വെ​മ്പാ​യം, ഹ​ക്കീം പ​ട്ടാ​മ്പി, നാ​ദി​ർ​ഷാ റ​ഹ്മാ​ൻ, ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, അ​ശ്റ​ഫ് മേ​ച്ചേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.സം​ഘ​ട​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ഹ​സ്സ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും, ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ന്തോ​ഷ് ബാ​ബു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ബി​നോ​യ് മ​ത്താ​യി, വ​ഹീ​ദ് വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, ഹ​രീ​ന്ദ്ര​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ, ജം​ഷാ​ദ് തു​വ്വൂ​ർ, അ​ല​ക്സ് കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര, സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ വ​ല്ല​പ്പു​ഴ, ഹാ​ഷിം ക​ണ്ണാ​ടി​പ​റ​മ്പ്, ഷം​സീ​ർ പാ​ല​ക്കാ​ട്, മു​നീ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, സാ​ദി​ഖ് വ​ട​പു​റം, സോ​ണി തൃ​ശൂ​ർ, ഷ​റ​ഫു ചി​റ്റ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

