Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightപി.​കെ....
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 10:04 AM IST

    പി.​കെ. മാ​മുക്കോ​യയുടെ​ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    പി.​കെ. മാ​മുക്കോ​യയുടെ​ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    പി.​കെ. മാമു​ക്കോ​യ

    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​റും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മു​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യി​രു​ന്ന പി.​കെ മാ​മു​ക്കോ​യ​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദ​മ്മാം ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​ങ്ങോ​ള​മി​ങ്ങോ​ള​മു​ള്ള മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളും, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ ആ​ത്മ​ബ​ന്ധം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നെ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യി ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലേ​റ്റി​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു മാ​മു​ക്കോ​യ. ത​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ​വും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​മെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഈ​സ്റ്റേ​ൻ പ്രോ​വി​ൻ​സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ മ​ക​ൾ ഷി​ജി​ല ഹ​മീ​ദി​നേ​യും, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​യ മ​രു​മ​ക​ൻ ഹ​മീ​ദ് മ​ക്കാ​ശ്ശ​രി​യേ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നാ​യി സൗ​ദി​യി​ൽ വ​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ന്ന​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ സം​ഘ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    അ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ദ​മ്മാ​മി​ൽ നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത സൗ​ഹൃ​ദ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ, മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് വ​രെ കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി ഒ.​ഐ.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല, ഈ​സ്റ്റേ​ൻ പ്രോ​വി​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ.​കെ സ​ലിം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ഹാ​ബ് കാ​യം​കു​ളം, ട്ര​ഷ​റ​ർ പ്ര​മോ​ദ് പൂ​പ്പാ​ല എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICSaudi Newsgulf news malayalam
    News Summary - OIC mourns the passing of P.K. Mamukkoya
    Similar News
    Next Story
    X