പി.കെ. മാമുക്കോയയുടെ നിര്യാണത്തിൽ ഒ.ഐ.സി.സി അനുശോചിച്ചുtext_fields
ദമ്മാം: ദീർഘകാലം കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ കൗൺസിലറും കോഴിക്കോട് ജില്ല കോൺഗ്രസ് മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന പി.കെ മാമുക്കോയയുടെ നിര്യാണത്തിൽ ഒ.ഐ.സി.സി ദമ്മാം കമ്മിറ്റി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളമുള്ള മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും, പ്രവർത്തകരുമായി അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ആത്മബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിനെ ആത്മാർഥമായി ഹൃദയത്തിലേറ്റിയ കോൺഗ്രസുകാരനായിരുന്നു മാമുക്കോയ. തന്റെ പ്രവർത്തനമേഖലയിൽ മുഴുവൻ സമയവും സമർപ്പിച്ച നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്ന് ഒ.ഐ.സി.സി വിലയിരുത്തി.
ഒ.ഐ.സി.സി ഈസ്റ്റേൻ പ്രോവിൻസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റായ മകൾ ഷിജില ഹമീദിനേയും, മലപ്പുറം ജില്ല കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയ മരുമകൻ ഹമീദ് മക്കാശ്ശരിയേയും സന്ദർശിക്കാനായി സൗദിയിൽ വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അന്നത്തെ മുഴുവൻ സംഘടന പരിപാടികളിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
അന്ന് അദ്ദേഹം ദമ്മാമിൽ നേടിയെടുത്ത സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങൾ, മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായി ഒ.ഐ.സി.സി സൗദി നാഷനൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ബിജു കല്ലുമല, ഈസ്റ്റേൻ പ്രോവിൻസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഇ.കെ സലിം, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷിഹാബ് കായംകുളം, ട്രഷറർ പ്രമോദ് പൂപ്പാല എന്നിവർ അനുസ്മരിച്ചു.
