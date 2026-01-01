Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 1 Jan 2026 10:23 AM IST
    date_range 1 Jan 2026 10:23 AM IST

    യ​മ​​ന്റെ ഐ​ക്യ​ത്തി​ന് പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ഒ.​ഐ.​സി​യും

    യ​മ​​ന്റെ ഐ​ക്യ​ത്തി​ന് പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ഒ.​ഐ.​സി​യും
    ജി​ദ്ദ: യ​മ​നി​ലെ നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നും അ​ഖ​ണ്ഡ​ത​ക്കും ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ട​ന (ഒ.​ഐ.​സി) സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം താ​ഹ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട യ​മ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നും പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് കൗ​ൺ​സി​ലി​നും അ​ദ്ദേ​ഹം പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചു.

    യ​മ​​ന്റെ ഐ​ക്യ​ത്തെ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന സൗ​ത്ത് ട്രാ​ൻ​സി​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ (എ​സ്.​ടി.​സി) ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​പ​ല​പി​ക്കു​ക​യും ഇ​ത്ത​രം നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    യു.​എ.​ഇ സൈ​ന്യ​ത്തെ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത അ​ദ്ദേ​ഹം, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ലോ​ക​ത്തി​ന് അ​വി​ഭാ​ജ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​തി​ന്​ നേ​രെ​യു​ള്ള ഏ​ത് ഭീ​ഷ​ണി​യും ചു​വ​പ്പു​രേ​ഖ മ​റി​ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​ണെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ന​യ​ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും യ​മ​ൻ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

