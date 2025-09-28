Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ ഖ​സിം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 7:22 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 7:22 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ ഖ​സിം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ ഖ​സിം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ ഖ​സിം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ബു​റൈ​ദ​യി​ൽ

    സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    Listen to this Article

    ബു​റൈ​ദ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ ഖ​സിം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മ​റ്റി ബു​റൈ​ദ​യി​ലെ പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ തി​രൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​മോ​ദ് കു​ര്യ​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ജീ​ബ് ഒ​താ​യി, നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ന​സ് ഹ​മീ​ദ്, ന​ജു കു​ട്ട​മ്പൂ​ർ, ഹ​മീ​സ് സ്വ​ലാ​ഹി, സു​ധീ​ർ കാ​യം​കു​ളം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മു​തി​ർ​ന്ന പ്ര​വാ​സി സ​ജി ജോ​ബ് തോ​മ​സ് പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ഓ​ർ​മ്മ​ക​ളും പ​ങ്കി​ട്ടു. പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കി​ത്ത​ന്ന സൗ​ദി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് യോ​ഗം ന​ന്ദി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi Newssaudi national day celebrationgulf news malayalam
    News Summary - OIC Al Qassim Central Committee Saudi National Day Celebration
    Similar News
    Next Story
    X