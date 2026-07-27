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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 July 2026 6:46 AM IST
    Updated On
    date_range 27 July 2026 6:46 AM IST

    മലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടി സ്വദേശി ജിദ്ദയിൽ നിര്യാതനായി

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    മലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടി സ്വദേശി ജിദ്ദയിൽ നിര്യാതനായി
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    മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ്

    ജിദ്ദ: ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് മലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടി വെനിയൂർ സ്വദേശി ആങ്ങാടൻ മുഹമ്മദ് റിയാസ് (33) ജിദ്ദയിൽ നിര്യാതനായി. പത്തുവർഷമായി പ്രവാസിയായ ഇദ്ദേഹം ജിദ്ദ അനാകിഷിലെ ശാറ മക്കറോണ അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ് മസ്‌ജിദിന് സമീപമായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്.

    അബ്‌ദുസ്സമദ് ആണ് പിതാവ്. മാതാവ്: റാബിയ. ഭാര്യ: അദീബ. മകൻ: അയാൻ മാലിക്ക്. സഹോദരങ്ങൾ: റഷീദ്, റാഷിദ. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതുൾപ്പടെയുള്ള മരണാനന്തര നിയമനടപടികൾക്കായി കെ.എം.സി.സി ജിദ്ദ വെൽഫെയർ വിങ് പ്രവർത്തകർ രംഗത്തുണ്ട്.

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    TAGS:Bahrain ObituarySaudi Arabian NewsObituary
    News Summary - obituary
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