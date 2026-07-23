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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 July 2026 2:05 PM IST
    Updated On
    date_range 23 July 2026 2:05 PM IST

    മലപ്പുറം വാണിയമ്പലം സ്വദേശി ജിദ്ദയിൽ നിര്യാതനായി

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    മലപ്പുറം വാണിയമ്പലം സ്വദേശി ജിദ്ദയിൽ നിര്യാതനായി
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    പള്ളിയാളി ദിൽഷാദ്

    ജിദ്ദ: മലപ്പുറം വണ്ടൂർ വാണിയമ്പലം ശാന്തി നഗറിൽ താമസിക്കുന്ന പള്ളിയാളി ദിൽഷാദ് (45) ജിദ്ദയിൽ നിര്യാതനായി. ഫലസ്തീൻ റോഡിലെ മൊബൈൽ മാർക്കറ്റിൽ ജോലിചെയ്തിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് താമസസ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുകയും മരിക്കുകയുമായിരുന്നു. 22 വർഷമായി പ്രവാസിയായിരുന്നു.

    പിതാവ്: പള്ളിയാളി അബ്ദുൽ കരീം, മാതാവ്: നരിമണ്ണിൽ മൈമൂന, ഭാര്യ: റുബീന, മക്കൾ: ദിയാൻ, ഐദിൻ, സഹോദരികൾ: ദിൽസത്ത്, ദിൽറുബ. ജിദ്ദ കിങ് ഫഹദ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ജിദ്ദയിൽ ഖബറടക്കുമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു. സഹായങ്ങൾക്ക് കെ.എം.സി.സി ജിദ്ദ വെൽഫയർ വിങ് പ്രവർത്തകർ രംഗത്തുണ്ട്.

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    TAGS:Gulf NewsGulf Updatesaudi obit newsSaudi Arabia
    News Summary - obit news
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