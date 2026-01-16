Begin typing your search above and press return to search.
    നിലമ്പൂർ സ്വദേശിനിയായ ഉംറ തീർത്ഥാടക മക്കയിൽ നിര്യാതയായി

    നിലമ്പൂർ സ്വദേശിനിയായ ഉംറ തീർത്ഥാടക മക്കയിൽ നിര്യാതയായി
    ആമിന പാലക്കപ്പറമ്പിൽ

    മക്ക: മലപ്പുറം നിലമ്പൂർ സ്വദേശിനിയായ ഉംറ തീർത്ഥാടക നിര്യാതയായി. മൂത്തേടം വടക്കേ കൈ സ്വദേശിനിയായ ആമിന പാലക്കപ്പറമ്പിൽ (66) ആണ് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി മക്കയിലെ താമസസ്ഥലത്ത് വെച്ച് മരിച്ചത്. അൽഅമീൻ ഉംറ ഗ്രൂപ്പിൽ 10 ദിവസത്തെ ഉംറ തീർത്ഥാടനത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു.

    ഉംറ കർമങ്ങൾക്ക് ശേഷം മദീന സന്ദർശനവും പൂർത്തിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനിരിക്കെയാണ് മരണം. മക്കൾ: അൻസാർ, ഹസീന, അഫ്സൽ. മക്ക അൽനൂർ ആശുപതിയിലുള്ള മൃതദേഹം മക്കയിൽ ഖബറടക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു. ഐ.സി.എഫ് മക്ക ഹെൽപ്പ് ഡെസ്‌ക് പ്രവർത്തകർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ രംഗത്തുണ്ട്.

