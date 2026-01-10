Begin typing your search above and press return to search.
    ഹൃദയാഘാതം: മലപ്പുറം മങ്കട സ്വദേശി ജിദ്ദയിൽ മരിച്ചു

    ഹൃദയാഘാതം: മലപ്പുറം മങ്കട സ്വദേശി ജിദ്ദയിൽ മരിച്ചു
    മുഹമ്മദ് ശരീഫ്

    ജിദ്ദ: ഹൃദയാഘാതത്തെത്തുടർന്ന് മലപ്പുറം മങ്കട സ്വദേശി ജിദ്ദയിൽ മരിച്ചു. രാമപുരം തെക്കേപുറം സ്വദേശി നരിക്കുന്നൻ മുഹമ്മദ് ശരീഫ് (53) ആണ് താമസസ്ഥലത്ത് വെച്ച് മരിച്ചത്. 20 വർഷത്തോളമായി പ്രവാസിയായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം നിലവിൽ അൽഹംറയിൽ ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു.

    മാതാവ്: ഖദീജ, ഭാര്യ: ഹസീന, മകൾ: ഫാത്തിമ റിൻഷ. മൃതദേഹം ജിദ്ദ കിങ് ഫഹദ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. മരണാന്തര നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കെ.എം.സി.സി വെൽഫയർ വിങ് പ്രവർത്തകർ രംഗത്തുണ്ട്.

