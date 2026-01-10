Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 1:43 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 1:43 PM IST

    മലപ്പുറം പരപ്പനങ്ങാടി സ്വദേശി ജിദ്ദയിൽ നിര്യാതനായി

    മലപ്പുറം പരപ്പനങ്ങാടി സ്വദേശി ജിദ്ദയിൽ നിര്യാതനായി
    ഷാഹുൽ ഹമീദ് ചോണാരി

    ജിദ്ദ: ഹൃദയാഘാതത്തെതുടർന്ന് മലപ്പുറം പരപ്പനങ്ങാടി അരിയല്ലൂർ സ്വദേശി ജിദ്ദയിൽ നിര്യാതനായി. ദനൂബ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഡ്രൈവർ ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്ന ഷാഹുൽ ഹമീദ് ചോണാരി (56) ആണ് മരിച്ചത്.

    ഹൃദയാഘാതത്തെതുടർന്ന് ജിദാനി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു മരണം. ജിദ്ദ നവോദയ സഫ ഏരിയക്ക് കീഴിലുള്ള സഫ രണ്ട് യൂണിറ്റ് അംഗമായിരുന്നു.

    പിതാവ്: മുഹമ്മദ്, മാതാവ്: ബീഫാത്തിമ, ഭാര്യ: ജമീല. പരേതന് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഒരു ആൺകുട്ടിയുമുണ്ട്. മകൻ അജ്‌നാസ് ഇപ്പോൾ ജിദ്ദയിലുണ്ട്. മരണാന്തര നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ജിദ്ദ നവോദയ പ്രവർത്തകർ രംഗത്തുണ്ട്.

