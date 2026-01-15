Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    15 Jan 2026 8:36 AM IST
    15 Jan 2026 8:36 AM IST

    അ​ൽ അ​ഹ്‌​സ ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി 'ഒ​യാ​സി​സ് ആ​ർ​ട്ട്' പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​പ്ര​വാ​ഹം
    അ​ൽ അ​ഹ്‌​സ ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി ‘ഒ​യാ​സി​സ് ആ​ർ​ട്ട്’ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം
    അ​ൽ അ​ഹ്‌​സ ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴോ​ത്സ​വ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​രു​ക്കി​യ ‘ഒ​യാ​സി​സ് ആ​ർ​ട്ട്’ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഒ​രു ദൃ​ശ്യം

    അ​ൽ അ​ഹ്‌​സ: അ​ൽ അ​ഹ്‌​സ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ചാ​രു​ത പ​ക​ർ​ന്ന് ‘ഒ​യാ​സി​സ് ആ​ർ​ട്ട്’ (മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ മ​രു​പ്പ​ച്ച) ചി​ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​ന്നു. തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച് ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ​ത്ത​ന്നെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം കാ​ണാ​ൻ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ദാ​ർ നൂ​റ അ​ൽ മൂ​സ ഫോ​ർ ക​ൾ​ച്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ക്രി​യേ​റ്റി​വ് ആ​ർ​ട്‌​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​ക​ലാ​വി​രു​ന്ന് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ൽ അ​ഹ്‌​സ​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക ത​നി​മ​യും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ 153 ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സൃ​ഷ്​​ടി​ക​ളാ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ അ​ൽ അ​ഹ്‌​സ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 100 പേ​രും, സൗ​ദി​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 33 പേ​രും, 20 അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ക​ല​യും പൈ​തൃ​ക​വും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന​താ​ണ്​ സൃ​ഷ്​​ടി​ക​ൾ. വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ പെ​യി​ൻ​റി​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ, ത​ടി​യി​ലും ക​ല്ലി​ലും കൊ​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളും സാം​സ്കാ​രി​ക ആ​വി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു.

    യു​നെ​സ്കോ​യു​ടെ ലോ​ക പൈ​തൃ​ക പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള അ​ൽ അ​ഹ്‌​സ​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും ഐ​ഡ​ൻ​റി​റ്റി​യും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ടൂ​റി​സം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സൗ​ദി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക്​ വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ഉ​ദ്യ​മ​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. വെ​റു​മൊ​രു പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് പ​ര​സ്പ​രം സം​വ​ദി​ക്കാ​നും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ഒ​രു വ​ലി​യ വേ​ദി​യാ​യി ‘ഒ​യാ​സി​സ് ആ​ർ​ട്ട്’ മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​ൽ അ​ഹ്‌​സ​യു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ പൈ​തൃ​ക​ത്തെ സ​മ​കാ​ലി​ക ക​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം വ​ലി​യ വി​ജ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

