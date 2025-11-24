Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    24 Nov 2025 9:34 AM IST
    'നു​സ്ക് ഉം​റ' ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം​

    ‘നു​സ്ക് ഉം​റ’ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം​
    മ​ക്ക: തീ​ർ​ഥാ​ട​നം സു​ഗ​മ​മാ​യും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യും ന​ട​ത്താ​നും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ യാ​ത്രാ പ​ാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ആ​ധി​കാ​രി​ക​വും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​വു​മാ​യ ഏ​കീ​കൃ​ത സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ്​ ‘നു​സ്ക് ഉം​റ’ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം എ​ന്ന്​ സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ്​ ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ത്​ ഒ​രു സം​യോ​ജി​ത ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വി​ൻ​ഡോ​യാ​ണ്.

    തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​യും അം​ഗീ​കൃ​ത പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ വ​ഴി ഉം​റ സേ​വ​ന ദാ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും യാ​ത്ര ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന നി​മി​ഷം മു​ത​ൽ ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​രെ അ​വ​ർ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​മു​ള്ള അ​നു​ഭ​വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഉം​റ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ ഒ​രു ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഈ ​പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക്​ താ​മ​സം, ഗ​താ​ഗ​തം, മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സം​യോ​ജി​ത പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ ല​ളി​ത​വും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​വു​മാ​യ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ൻ ഈ ​സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി ക​ഴി​യും.

    ഇ​ത് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും സൗ​ദി​ക്ക​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ‘നു​സ്ക് ഉം​റ’ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ​മ​ഗ്ര​വും സ​മ്പ​ന്ന​വു​മാ​യ ഒ​രു അ​നു​ഭ​വം ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്നു. ക​ർ​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ർ​ക്ക്​ അ​വ​ബോ​ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​വും.

    ഇ​ങ്ങ​നെ അ​നാ​യാ​സ​മാ​യും മ​ന​സ്സ​മാ​ധാ​ന​ത്തോ​ടെ​യും ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ മ​ക്ക​യി​ലും മ​ദീ​ന​യി​ലും ത​ങ്ങു​ന്ന കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഇ​ത് അ​വ​ർ​ക്ക് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും പി​ന്തു​ണ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കു​ന്നു.

    News Summary - 'Nusk Umrah' digital platform
