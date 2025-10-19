Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസം​സം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 7:08 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 7:08 AM IST

    സം​സം വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ സേ​വ​ന​മൊ​രു​ക്കി ‘നു​സ്ക്’ ആ​പ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    സൗ​ദി​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 330 മി​ല്ലി സം​സം ബോ​ട്ടി​ലു​ക​ൾ ഓ​ർ​ഡ​ർ ചെ​യ്യാ​നാ​കും
    Zamzam water
    cancel
    camera_alt

    സം​സം

    Listen to this Article

    മ​ക്ക: സൗ​ദി​യി​ലെ എ​ല്ലാ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും 330 മി​ല്ലി ബോ​ട്ടി​ൽ സം​സം വെ​ള്ളം നേ​രി​ട്ട് രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ സേ​വ​ന​മൊ​രു​ക്കി ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ് ചെ​യ്ത നു​സ്ക് ആ​പ്പ്. എ​ണ്ണ​ത്തി​ലോ അ​ള​വി​ലോ ഒ​രു നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വു​മി​ല്ലാ​തെ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യും നു​സ്‌​ക് ആ​പ്പ് വ​ഴി സം​സം ഓ​ർ​ഡ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളെ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​സേ​വ​നം.

    സൗ​ദി​യി​ലെ ഏ​ത് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലും സം​സം വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കും. അ​ഞ്ച് ലി​റ്റ​ർ സം​സ​വു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത്ര​യും പ്രാ​യോ​ഗി​ക ശേ​ഷി​യി​ൽ സം​സം വെ​ള്ളം ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​ത് ഇ​താ​ദ്യ​മാ​ണ്. പു​തി​യ ബോ​ട്ടി​ലു​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നും എ​ളു​പ്പ​മാ​ണ്. എ​പ്പോ​ൾ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും എ​വി​ടെ​യും സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നോ കു​ടി​ക്കാ​നോ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണി​ത്.

    സം​സം ജ​ല​ത്തി​ന്റെ ഏ​ക ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്രോ​ത​സ്സാ​യ കി​ങ് അ​ബ്ദു​ല്ല സം​സം ജ​ല പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് സം​സം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. സം​സ​മി​ന്റെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത​യും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ച​രി​ത്ര​വും നി​ല​നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലും പ​രി​ശു​ദ്ധി​യി​ലും ശു​ദ്ധ​മാ​യ സം​സം എ​ല്ലാ​വ​രി​ലേ​ക്കും എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ലാ​ഭേ​ച്ഛ​യി​ല്ലാ​ത്ത പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    നൂ​ത​ന​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മ​ത​പ​ര​വും ആ​ത്മീ​യ​വു​മാ​യി അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കി സം​സം വെ​ള്ളം സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ​ക്ക് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നു​സ്കി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:new serviceZamzam waterSaudi Arabia NewsNusk' app
    News Summary - ‘Nusk’ app introduces new service that brings Zamzam to homes
    Similar News
    Next Story
    X