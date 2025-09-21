Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 1:01 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 1:01 PM IST

    'നു​സ്ക്' ആ​പ്പ് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡി​ങ് മൂ​ന്നു കോ​ടി ക​വി​ഞ്ഞു

    ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 150 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം വ​ള​ർ​ച്ച
    നു​സ്ക് ആ​പ്പ് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡി​ങ് മൂ​ന്നു കോ​ടി ക​വി​ഞ്ഞു
    റി​യാ​ദ്: തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​യ 'നു​സ്ക്' ആ​പ്പി​ന്റെ ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം മൂ​ന്ന് കോ​ടി ക​വി​ഞ്ഞ​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 1.2 കോ​ടി ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്ന സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 150 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ആ​പ്പ് കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 190ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന ആ​പ്പി​ന്റെ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​രും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ക്ക് പു​റ​ത്തു​ള്ള​വ​രാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക യാ​ത്ര​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ളു​പ്പ​മു​ള്ള​താ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ 'നു​സ്ക്' ആ​പ്പി​ന്റെ ആ​ഗോ​ള പ്രാ​ധാ​ന്യം ഇ​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ സി​സ്റ്റ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് നൂ​റി​ല​ധി​കം ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് 'നു​സ്ക്' ആ​പ്പ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. യാ​ത്രാ​പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത് മു​ത​ൽ മ​ട​ക്കം വ​രെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഒ​രു ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​നു​ഭ​വം ഇ​ത് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്നു. ഉം​റ, റൗ​ദ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം, ഹ​റ​മൈ​ൻ ഹൈ ​സ്പീ​ഡ് ട്രെ​യി​ൻ, വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ൻ നി​ല​വി​ൽ 'നു​സ്ക്' ആ​പ്പ് വ​ഴി സാ​ധി​ക്കും. മ​ക്ക​യി​ലെ​യും മ​ദീ​ന​യി​ലെ​യും സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും തീ​ർ​ഥാ​ട​ന യാ​ത്രാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ആ​പ്പ് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. അ​ടു​ത്തി​ടെ ഖു​ർ​ആ​ൻ, ദി​ക്റു​ക​ൾ, പ്രാ​ർ​ഥ​നാ സ​മ​യ​ങ്ങ​ൾ, ഖി​ബ് ല​യു​ടെ ദി​ശ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​പ്പി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​പ്പി​ന് ഒ​രു വ​ലി​യ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ഉ​ട​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ത് സു​ഗ​മ​വും എ​ളു​പ്പ​മു​ള്ള​തു​മാ​യ ഒ​രു പു​തി​യ ഇ​ന്റ​ർ​ഫേ​സോ​ടെ​യാ​യി​രി​ക്കും എ​ത്തു​ക. ഈ ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളോ​ടെ 'നു​സ്ക്' ആ​പ്പ് ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​യി മാ​റും എ​ന്നാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​രു​തു​ന്ന​ത്.

