വേൾഡ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ റിയാദ് കൗൺസിൽ നഴ്സസ് ദിനാഘോഷംtext_fields
റിയാദ്: വേൾഡ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ റിയാദ് കൗൺസിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നഴ്സസ് ദിനം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു. കിംസ് ഹെൽത്ത് ജരീർ മെഡിക്കൽ സെൻററിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ, റിയാദിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന നഴ്സുമാരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കുകയും, അവർക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സമ്മാനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
റിയാദ് കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി റിയാസ് വണ്ടൂർ ആമുഖ പ്രസംഗം നടത്തിയ ചടങ്ങിൽ, വുമൺസ് ഫോറം കോഓഡിനേറ്റർ അഞ്ജു അനിയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റീജ്യൻ പ്രസിഡൻറ് കബീർ പട്ടാമ്പി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഗ്ലോബൽ വുമൺസ് ഫോറം കോഓഡിനേറ്റർ വല്ലി ജോസ് ചടങ്ങിൽ നഴ്സസ് ദിന സന്ദേശം നൽകി. ഇബ്രാഹീം സുബ്ഹാൻ, നൗഷാദ് ആലുവ, ഷാഫി, നിഹാൽ ആലത്തൂർ, അൻസാർ വർക്കല, മിനുജ മുഹമ്മദ്, സജിന സലീം, ഷിംന ജോസഫ്, ദിവ്യ ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു. ബഷീർ കരോളം, ഷംനാദ് കുളത്തുപ്പുഴ, ഉമറലി അക്ബർ, തങ്കച്ചൻ വർഗീസ്, ജിതേഷ്, വർഗീസ് പി. തങ്കച്ചൻ, സലീന മാത്യു, ജോയ്സ്, ഷമീന അൻസാർ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ജോ. സെക്രട്ടറി സനീഷ് നസീർ നന്ദി പറഞ്ഞു.
