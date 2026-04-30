    Posted On
    date_range 30 April 2026 7:58 AM IST
    Updated On
    date_range 30 April 2026 7:58 AM IST

    ആ​ണ​വ നി​രാ​യു​ധീ​ക​ര​ണം ആ​ഗോ​ള സു​ര​ക്ഷ​ക്ക്​ അ​നി​വാ​ര്യം; നി​ല​പാ​ട് ക​ടു​പ്പി​ച്ച് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ

    ആ​ണ​വ നി​രാ​യു​ധീ​ക​ര​ണം ആ​ഗോ​ള സു​ര​ക്ഷ​ക്ക്​ അ​നി​വാ​ര്യം; നി​ല​പാ​ട് ക​ടു​പ്പി​ച്ച് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ
    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്​​ട്ര​സ​ഭ​യി​ലെ സൗ​ദി സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ​വാ​സി​ൽ

    റി​യാ​ദ്: ലോ​ക​ത്തി​െൻറ​യും പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​മ്പൂ​ർ​ണ ആ​ണ​വ നി​രാ​യു​ധീ​ക​ര​ണം അ​ല്ലാ​തെ മ​റ്റ് പോം​വ​ഴി​ക​ളി​ല്ലെ​ന്ന് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ. ആ​ണ​വാ​യു​ധ വ്യാ​പ​ന നി​രോ​ധ​ന ഉ​ട​മ്പ​ടി (എ​ൻ.​പി.​ടി) കൃ​ത്യ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​തി​െൻറ എ​ല്ലാ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും തു​ല്യ​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും സൗ​ദി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ജ​നീ​വ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന എ​ൻ.​പി.​ടി അ​വ​ലോ​ക​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​െൻറ 11ാമ​ത് സെ​ഷ​നി​ൽ സം​സാ​രി​ക്ക​വെ, ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്​​ട്ര​സ​ഭ​യി​ലെ സൗ​ദി സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ​വാ​സി​ലാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ആ​ണ​വോ​ർ​ജ്ജം സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ഉ​ട​മ്പ​ടി​യി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ഡോ. ​അ​ൽ​വാ​സി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ആ​ണ​വോ​ർ​ജ്ജ ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചും സു​താ​ര്യ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യും ഈ ​അ​വ​കാ​ശം വി​നി​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യെ ആ​ണ​വാ​യു​ധ വി​മു​ക്ത മേ​ഖ​ല​യാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക എ​ന്ന​ത് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള കൂ​ട്ടാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ണ​വാ​യു​ധ വ്യാ​പ​ന നി​രോ​ധ​ന ഉ​ട​മ്പ​ടി​യി​ൽ ചേ​രാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി വി​സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്ന​ത് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന് പ്ര​ധാ​ന ത​ട​സ്സ​മാ​ണെ​ന്ന് സൗ​ദി പ്ര​തി​നി​ധി പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ണ​വാ​യു​ധ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത മ​ധ്യ​പൗ​ര​സ്ത്യ പ്ര​ദേ​ശം എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​െൻറ ഈ ​നി​ല​പാ​ട് വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്.

    അ​തോ​ടൊ​പ്പം, ഇ​റാ​െൻറ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും സൗ​ദി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. സൗ​ദി​യി​ലെ സി​വി​ലി​യ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നേ​രെ ഇ​റാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സ​മൂ​ഹം അ​പ​ല​പി​ച്ച കാ​ര്യ​മാ​ണ്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​റാ​ൻ അ​യ​ൽ​പ​ക്ക മ​ര്യാ​ദ​ക​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന​ത് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സ്വ​ന്തം ആ​ണ​വ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ സ്വ​ഭാ​വം തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ആ​ണ​വോ​ർ​ജ്ജ ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​മാ​യി പൂ​ർ​ണ​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​റാ​ൻ ത​യ്യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നും സൗ​ദി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലും ല​ബ​നാ​നി​ലും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തു​ട​രു​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്ത​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ സൗ​ദി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ജ​റു​സ​ലേ​മി​െൻറ ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും നി​യ​മ​പ​ര​വു​മാ​യ പ​ദ​വി മാ​റ്റാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ചു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​െൻറ കു​ടി​യേ​റ്റ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഡോ. ​അ​ൽ​വാ​സി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS: Saudi Arabia
    News Summary - Nuclear disarmament is essential for global security; Saudi Arabia toughens stance
    Similar News
    Next Story
    X