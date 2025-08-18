Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഇനി ഡി​ജി​റ്റൈ​സ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 8:31 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 8:31 AM IST

    ഇനി ഡി​ജി​റ്റൈ​സ് കാലാവസ്ഥ രേഖകൾ; 73 വ​ർ​ഷ​ത്തെ 36,000 ച​രി​ത്ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ രേ​ഖ​ക​ൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യും

    text_fields
    bookmark_border
    ഇനി ഡി​ജി​റ്റൈ​സ് കാലാവസ്ഥ രേഖകൾ; 73 വ​ർ​ഷ​ത്തെ 36,000 ച​രി​ത്ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ രേ​ഖ​ക​ൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യും
    cancel

    റി​യാ​ദ്​: 1951 മു​ത​ൽ 2023 വ​രെ​യു​ള്ള 73 വ​ർ​ഷ​ത്തെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ രേ​ഖ​ക​ൾ ഡി​ജി​റ്റൈ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി റീ​ജ​ന​ൽ ക്ലൈ​മ​റ്റ് ചേ​ഞ്ച് സെ​ന്റ​​ർ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ശാ​സ്ത്രീ​യ ഗ​വേ​ഷ​ണം, പ​രി​സ്ഥി​തി ആ​സൂ​ത്ര​ണം, ഡേ​റ്റാ​ധി​ഷ്ഠി​ത തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഡേ​റ്റ കൃ​ത്യ​ത, പ്ര​വേ​ശ​ന​ക്ഷ​മ​ത, ഉ​പ​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണി​ത്.

    സൗ​ദി​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള 33 കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഡാ​റ്റ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ദേ​ശീ​യ കേ​ന്ദ്രം സി.​ഇ.​ഒ​യും റീ​ജ​ന​ൽ ക്ലൈ​മ​റ്റ് ചേ​ഞ്ച് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ജ​ന​റ​ൽ സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​റു​മാ​യ ഡോ. ​അ​യ്​​മ​ൻ ഗു​ലാം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. 73 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഒ​രു സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ 36,000 ച​രി​ത്ര രേ​ഖ​ക​ൾ ഡി​ജി​റ്റൈ​സ് ചെ​യ്യു​ക, ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ശാ​സ്ത്രീ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പേ​പ്പ​ർ ആ​ർ​ക്കൈ​വു​ക​ളെ ഡാ​റ്റാ​ബേ​സി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​ക​ർ​പ്പു​ക​ളാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. പേ​പ്പ​ർ രേ​ഖ​ക​ൾ ത​രം​തി​രി​ക്കു​ക​യും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക, ഡേ​റ്റ ഡി​ജി​റ്റൈ​സ് ചെ​യ്യു​ക​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക, കൃ​ത്യ​ത​ക്കാ​യി എ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ ഓ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക, പ്ര​ത്യേ​ക ശാ​സ്ത്രീ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക, പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക വ​ർ​ക്​​ഷോ​പ്പു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും മ​നു​ഷ്യ​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും പ്ര​വ​ച​ന​ത്തി​നു​മു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​മു​ഖ പ്രാ​ദേ​ശി​ക കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സൗ​ദി​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പ​രി​സ്ഥി​തി സു​ര​ക്ഷ​യെ​യും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്രം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:WeatherGulf NewsSaudi Arabia Newsdigitizing the records
    News Summary - Now digitizing weather records; 36,000 historical weather charts spanning 73 years will be digitized
    Similar News
    Next Story
    X