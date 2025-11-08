നോവൽ കവർ പ്രകാശനംtext_fields
ദമ്മാം: സൗദിയിൽ പ്രവാസിയായ ഇസ്മാഈൽ പുള്ളാട്ട് വാളക്കുടയുടെ രണ്ടാമത്തെ നോവൽ ‘സിസിലി സി റിയാദ് ടു കൊച്ചി’യുടെ കവർ പ്രകാശനം ചെയ്തു. കോഴിക്കോട് ഡെസ്റ്റിനി ബുക്സാണ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. സൗദി മലയാളി സമാജം ദമ്മാം സൈഹാത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ദ്വിദിന ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റിൽ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരൻ അഖിൽ പി. ധർമജൻ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു.
ഡെസ്റ്റിനി ബുക്സ് ചെയർമാൻ മാലിക് മക്ബൂൽ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. പ്രഗൽഭ എഴുത്തുകാരായ പെരുമാൾ മുരുകൻ, സക്കറിയ, ആർ. രാജശ്രീ, ഷെമി, റഹ്മാൻ കിടങ്ങയം അടങ്ങിയ നാട്ടിലെയും പ്രവാസ ലോകത്തെയും 40ഓളം എഴുത്തുകാരും ചിത്രകാരന്മാരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇസ്മായിൽ പുള്ളാട്ടിന്റെ ആദ്യ നോവൽ ചില്ലിട്ട മുറികൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത റഹ്മാൻ കിടങ്ങയം ചടങ്ങിൽ ആശംസകൾ നേർന്നു. സോഫിയ ഷാജഹാൻ സ്വാഗതവും ശനീബ് അബൂബക്കർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
