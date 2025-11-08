Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 8:02 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 8:02 AM IST

    നോ​വ​ൽ ക​വ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    നോ​വ​ൽ ക​വ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ പു​ള്ളാ​ട്ട് വാ​ള​ക്കു​ട​യു​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ നോ​വ​ൽ ‘സി​സി​ലി സി ​റി​യാ​ദ് ടു ​കൊ​ച്ചി’​യു​ടെ ക​വ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്​​ത​പ്പോ​ൾ

    ദ​മ്മാം: സൗ​ദി​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ പു​ള്ളാ​ട്ട് വാ​ള​ക്കു​ട​യു​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ നോ​വ​ൽ ‘സി​സി​ലി സി ​റി​യാ​ദ് ടു ​കൊ​ച്ചി’​യു​ടെ ക​വ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്​​തു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഡെ​സ്​​റ്റി​നി ബു​ക്സാ​ണ്​ പു​സ്​​ത​കം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ദ​മ്മാം സൈ​ഹാ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ദ്വി​ദി​ന ലി​റ്റ​റ​റി ഫെ​സ്റ്റി​ൽ പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ അ​ഖി​ൽ പി. ​ധ​ർ​മ​ജ​ൻ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഡെ​സ്​​റ്റി​നി ബു​ക്സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മാ​ലി​ക് മ​ക്​​ബൂ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​ഗ​ൽഭ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രാ​യ പെ​രു​മാ​ൾ മു​രു​ക​ൻ, സ​ക്ക​റി​യ, ആ​ർ. രാ​ജ​ശ്രീ, ഷെ​മി, റ​ഹ്​​മാ​ൻ കി​ട​ങ്ങ​യം അ​ട​ങ്ങി​യ നാ​ട്ടി​ലെ​യും പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ​യും 40ഓ​ളം എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും ചി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​സ്മാ​യി​ൽ പു​ള്ളാ​ട്ടി​ന്റെ ആ​ദ്യ നോ​വ​ൽ ചി​ല്ലി​ട്ട മു​റി​ക​ൾ എ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്ത റ​ഹ്​​മാ​ൻ കി​ട​ങ്ങ​യം ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. സോ​ഫി​യ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ശ​നീ​ബ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:novelSaudi Newsgulf news malayalamCover publication
