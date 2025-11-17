Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 2:17 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 2:17 PM IST

    നോട്ടെക് ത്രീ എക്സലൻസി അവാർഡ് ഡോ. ഗൗസൽ അസം ഖാന്

    ഡോ. ​ഗൗ​സ​ൽ അ​സം ഖാ​ൻ

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ വി​ജ്ഞാ​ന-​സാ​ങ്കേ​തി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് രി​സാ​ല സ്​​റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ സൗ​ദി ഈ​സ്​​റ്റ്​ നാ​ഷ​ന​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നോ​ട്ടെ​ക് എ​ക്സ​ല​ൻ​സി പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് ഡോ. ​ഗൗ​സ​ൽ അ​സം ഖാ​ൻ അ​ർ​ഹ​നാ​യി.

    അ​ൽ അ​ഹ്സ കി​ങ്​ ഫൈ​സ​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി അ​പ്ലൈ​ഡ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ് കോ​ള​ജി​ലെ ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ ന്യൂ​ട്രീ​ഷ്യ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെൻറ്​ പ്ര​ഫ​സ​റും ചാ​ർ​ട്ടേ​ഡ് സ​യ​ൻ​റി​സ്​​റ്റു​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം. ടൈ​പ്പ് ടു ​പ്ര​മേ​ഹ​ത്തി​നു​ള്ള വാ​ക്സി​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി യു.​എ​സ്. പേ​റ്റ​ൻ​റു​ക​ൾ ഡോ. ​ഗൗ​സ​ൽ അ​സം ഖാ​ൻ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, മെ​റ്റ​ബോ​ളി​ക് അ​സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​ക​ളും എ​ൻ​ഡോ​തീ​ലി​യ​ൽ ഡി​സ്ഫ​ങ്ഷ​നും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ശ്ര​ദ്ധ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. ഇ​ൻ​സു​ലി​ൻ റെ​സി​സ്​​റ്റ​ൻ​സ്, ത്രോം​ബോ​സി​സ്, പ്രീ-​എ​ക്ലാം​പ്സി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ​ക്ക് ചാ​ർ​ട്ടേ​ഡ് സ​യ​ൻ​റി​സ്​​റ്റ്, എ​ഫ്.​ആ​ർ.​എ​സ്.​ബി, എ​ഫ്.​ആ​ർ.​എ​സ്.​എം, ഐ.​എ​ഫ്.​യു.​പി.​എ​സ്​ ഫെ​ലോ​ഷി​പ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ശ​സ്ത ബ​ഹു​മ​തി​ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ക്ഷ​ണി​ത പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും നൂ​റി​ല​ധി​കം അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഗ​വേ​ഷ​ണ പ്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്ത്യ, കാ​ന​ഡ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഗ​വേ​ഷ​ണ ഗ്രാ​ൻ​റു​ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    റി​യാ​ദി​ലെ അ​സീ​സി​യ്യ ഗ്രേ​റ്റ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന നാ​ഷ​ന​ൽ നോ​ട്ടെ​ക് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന വേ​ദി​യി​ലാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​ര പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ന്ന​ത്.

