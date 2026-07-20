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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 July 2026 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 20 July 2026 8:38 AM IST

    ശ്രദ്ധേയമായി റെഡ് സീ മ്യൂസിയത്തിലെ ഇന്ത്യൻ ഖുർആൻ കാലിഗ്രാഫി പെയിൻറിങ്

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    ശ്രദ്ധേയമായി റെഡ് സീ മ്യൂസിയത്തിലെ ഇന്ത്യൻ ഖുർആൻ കാലിഗ്രാഫി പെയിൻറിങ്
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     ജി​ദ്ദ റെ​ഡ് സീ ​മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഖു​ർ​ആ​ൻ കാ​ലി​ഗ്രാ​ഫി പെ​യി​ൻ​റി​ങ്

    ജി​ദ്ദ: ച​രി​ത്ര​ന​ഗ​ര​മാ​യ ജി​ദ്ദ ബ​ല​ദി​ലെ റെ​ഡ് സീ ​മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ ഖു​ർ​ആ​ൻ കാ​ലി​ഗ്രാ​ഫി പെ​യി​ൻ​റി​ങ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി മാ​റു​ന്നു. മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലെ ‘ബ​ഹ​റു​ൽ ഈ​മാ​ൻ’ ഹാ​ളി​ലാ​ണ് ആ​ത്മീ​യ​ത​യും ദൃ​ശ്യ​ഭം​ഗി​യും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച ഈ ​ക​ലാ​പൈ​തൃ​കം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മൈ​സൂ​രി​ൽ എ.​ഡി. 1859-60 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഘൗ​സ് മ​ഹ്ബൂ​ബ് ഗാ​ലി​ബ് എ​ന്ന പ്ര​തി​ഭ​യാ​ണ് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​ഠി​ന​ശ്ര​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഈ ​അ​ത്ഭു​ത ക​ലാ​സൃ​ഷ്​​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    മ​ക്ക​യി​ലെ വി​ശു​ദ്ധ ഹ​റം പ​ള്ളി​യു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഖു​ർ​ആ​നി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പെ​യി​ൻ​റി​ങ്ങി​െൻറ പ്ര​ധാ​ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത. ക​ട്ടി​യു​ള്ള ക​ട​ലാ​സി​ൽ, ക​റു​ത്ത മ​ഷി​യും സ്വ​ർ​ണ അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ‘ദി​വാ​നി’ ലി​പി​യി​ലാ​ണ് ഇ​ത് ര​ചി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പെ​യി​ൻ​റി​ങ്ങി​െൻറ മ​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി വൃ​ത്താ​കൃ​തി​യി​ൽ ക​അ്ബാ​ല​യ​ത്തെ​യും ഹ​റം പ​ള്ളി​യു​ടെ വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​തി​സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​ന് ചു​റ്റി​ലു​മാ​യാ​ണ് വ​ള​രെ ചെ​റി​യ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​നി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ വ​ച​ന​ങ്ങ​ളും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മു​ക​ൾ​ഭാ​ഗ​ത്ത് സൂ​റ​ത്തു​ൽ ഫാ​ത്തി​ഹ​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി താ​ഴെ സൂ​റ​ത്തു​ന്നാ​സ് വ​രെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് ഈ ​കൈ​യെ​ഴു​ത്തു​പ്ര​തി ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ മൂ​ല്യ​ത്തി​ന​പ്പു​റം, പു​ണ്യ​ഭൂ​മി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ​മു​ദ്ര​തീ​ർ​ത്ഥാ​ട​ന യാ​ത്ര​ക​ളു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​ത്തെ​ക്കൂ​ടി ഈ ​സൃ​ഷ്​​ടി അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക ലോ​ക​ത്തി​െൻറ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ല​യും സം​സ്കാ​ര​വും എ​ങ്ങ​നെ വ്യാ​പി​ച്ചു എ​ന്ന​തി​െൻറ മി​ക​ച്ച തെ​ളി​വു​കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. മു​സ്​​ലിം കാ​ലി​ഗ്രാ​ഫ​ർ​മാ​രു​ടെ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ ക​ഴി​വും 19-ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലെ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക് കൈ​യെ​ഴു​ത്തു​പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ പൂ​ർ​ണ​ത​യും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ഈ ​പെ​യി​ൻ​റി​ങ് കാ​ണാ​ൻ നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് ദി​വ​സേ​ന മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

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    TAGS:PaintingRed Seaquran calligraphymuseums
    News Summary - Notably, the Indian Quran calligraphy painting at the Red Sea Museum
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