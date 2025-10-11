Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    11 Oct 2025 9:46 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 9:46 AM IST

    നോ​ർ​ക്ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​: ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് സീ​ഫ്

    നോ​ർ​ക്ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​: ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് സീ​ഫ്
    സീ​ഫ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ് 

    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: ദ​മ്മാ​മി​ലെ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ സൗ​ദി എ​റ​ണാ​കു​ളം എ​ക്സ്പാ​ട്രി​യേ​റ്റ്സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (സീ​ഫ്), നോ​ർ​ക്ക ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡ്, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി, നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ , ലോ​ക കേ​ര​ളം ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ദ​മ്മാം ലു​ലു​മാ​ളി​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    നോ​ർ​ക്ക​യു​ടെ വി​വി​ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി 100 ഓ​ളം പേ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്‌​തു. കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ വി​വി​ധ പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യി ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ദ​മ്മാ​മി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ജി​ബി ത​മ്പി ക്യാ​മ്പ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു. സ​ക്കീ​ർ അ​ടി​മ, അ​ഡ്വ.​നി​ജാ​സ്, ലി​ൻ​സ​ൻ ദേ​വ​സ്സി, മാ​യ ജി​ബി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ആ​ലു​വ, സു​നി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ൻ​വ​ർ അ​മ്പാ​ട​ൻ, നാ​സ​ർ കാ​ദ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

