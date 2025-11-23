Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    23 Nov 2025 8:00 AM IST
    Updated On
    23 Nov 2025 8:00 AM IST

    വ​യ​നാ​ട​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​. നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ്

    വ​യ​നാ​ട​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​. നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ്
    വ​യ​നാ​ട​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ്

    റി​യാ​ദ്: വ​യ​നാ​ട്ടു​കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി റി​യാ​ദി​ലെ വ​യ​നാ​ട​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ദീ​ന ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ പ​രി​പാ​ടി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് പൂ​ക്കോ​ള​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ക്യാ​മ്പി​ൽ 230-ഓ​ളം വ​യ​നാ​ട്ടു​കാ​ർ നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ കൈ​പ്പ​റ്റാ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ പ്ര​വാ​സം ന​യി​ച്ചി​ട്ടും നോ​ർ​ക്ക തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡ് ഇ​തു​വ​രെ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത അ​ന​വ​ധി പേ​ർ ഈ ​ക്യാ​മ്പി​െൻറ സ​ഹാ​യം തേ​ടി. ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ, ബി​നു തോ​മ​സ്, ഷി​നോ​ജ് ജേ​ക്ക​ബ് ഉ​പ്പു​വീ​ട്ടി​ൽ, ബി​ജു തോ​മ​സ്, ശാ​ക്കി​ർ ഹു​സൈ​ൻ, നി​ഖി​ൽ, മു​സ്ത​ഫ കു​ന്ന​മ്പ​റ്റ, നി​ജാ​സ്, ജി​തേ​ഷ്, സു​മി​ത്, രാ​ജീ​ദ് കു​ന്ന​ത്ത്, ര​ഹ്​​ന രാ​ജീ​ദ്, മു​ത്ത​ലി​ബ് കാ​ര്യ​മ്പാ​ടി, അ​ർ​ജു​ൻ വ​യ​നാ​ട്, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി റോ​യി പു​ൽ​പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ ന​ട​ത്തി​യ സ​ജീ​വ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ക്യാ​മ്പി​നെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​ക്കി.

