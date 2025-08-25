Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 10:13 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 10:13 AM IST

    അ​സീ​ർ പ്ര​വാ​സി​സം​ഘം നോ​ർ​ക്ക കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    അ​സീ​ർ പ്ര​വാ​സി​സം​ഘം നോ​ർ​ക്ക കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    അ​സീ​ർ പ്ര​വാ​സി​സം​ഘം അ​ബ​ഹ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നോ​ർ​ക്ക കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ​നി​ന്ന്

    അ​ബ​ഹ: അ​സീ​ർ പ്ര​വാ​സി​സം​ഘം അ​ബ​ഹ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നോ​ർ​ക്ക ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള നോ​ർ​ക്ക​യു​ടെ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​ബോ​ധം ന​ൽ​കാ​നും പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി​യി​ൽ അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ക്കു​വാ​നും വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഇ​ട​ക്ക് വെ​ച്ച് ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ അ​ട​വ് മു​ട​ങ്ങി​പ്പോ​യ​വ പു​തു​ക്കി​യെ​ടു​ക്കു​വാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    നൂ​റു ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​യി മാ​റി​യ ക്യാ​മ്പി​ൽ പ്ര​വാ​സി ഐ​ഡി, നോ​ർ​ക്ക ഇ​ൻ​ഷൂ​റ​ൻ​സ്, സാ​ന്ത്വ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ നോ​ർ​ക്ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ മേ​ധാ​വി​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ഓ​രോ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും വി​ശ​ദ​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അ​സീ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം ഇ​ബ്രാ​ഹിം മ​ര​ക്കാ​ൻ തൊ​ടി കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ര​ഞ്ജി​ത്ത് വ​ർ​ക്ക​ല (നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ല്പ് ഡ​സ്ക് ക​ൺ​വീ​ന​ർ), നി​സാ​ർ കൊ​ച്ചി, സ​ന്തോ​ഷ് കൈ​ര​ളി, രാ​ജ​ൻ കാ​യം​കു​ളം, അ​നി​ൽ അ​ടൂ​ർ, ശ​ങ്ക​ർ ക​ടാ​ശ്ശേ​രി, റ​സാ​ഖ് ആ​ലു​വ , രാ​ജേ​ഷ് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ, ബാ​ജി ജോ​ൺ, അ​രു​ൺ, സ​ജീ​വ​ൻ സ​നാ​യ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​മി​തി ക്യാ​മ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf Newssoudi newsNORKAasir pravasi sangham
