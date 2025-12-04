Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    4 Dec 2025 8:27 AM IST
    Updated On
    4 Dec 2025 8:27 AM IST

    ദ​രീ​ൻ വി​ന്റ​ർ ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ലി​ൽ ​ക​ല​യു​ടെ കേ​ര​ള​ത്തനി​മ​യു​മാ​യി ‘നൂ​പു​ര ധ്വ​നി’

     ‘നൂ​പു​ര ധ്വ​നി’ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ജു​ബൈ​ൽ ദ​രീ​ൻ വി​ന്റ​ർ ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ലി​ൽ

    Listen to this Article

    ജു​ബൈ​ൽ: റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ദ​രീ​ൻ കു​ന്നു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ദ​രീ​ൻ വി​ൻ​റ​ർ ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ലി​ൽ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ജു​ബൈ​ലി​ലെ ‘നൂ​പു​ര ധ്വ​നി’ ആ​ർ​ട്സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ജു​ബൈ​ലി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന വ​ലി​യ ഉ​ത്സ​വ​മാ​യ ദ​രീ​ൻ വി​ന്റ​ർ ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ലി​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ നൂ​പു​ര​ധ്വ​നി അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്ക് സാ​ധി​ച്ച​ത് വ​ലി​യൊ​രു അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​യാ​യ പ്ര​ജീ​ഷ് ക​റു​ക​യി​ൽ ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​സ്‌​കാ​ര സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ നാ​ടി​​ന്റെ ത​ന​താ​യ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ സൗ​ദി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി​യ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് ന​ന്ദി പ​റ​യു​ന്നെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    നൂ​പു​ര​ധ്വ​നി​യി​ലെ ശ്യാ​മ നി​തി​ൻ, കാ​ർ​ത്തി​ക, ഗീ​തു, ഇ​ഷ സു​ബൈ​ർ, സ​ഫ്‌​ന ഷാ​ന​വാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ തെ​യ്യം ഡാ​ൻ​സും രേ​വ​തി അ​ജീ​ഷ്, ര​മ്യ ദി​ലീ​പ്, സീ​ന രാ​കേ​ഷ്, നീ​തു ബി​ജു, ശ​ര​ണ്യ സ​ന്തോ​ഷ്, എ​ൻ.​എ​സ്. സൗ​മ്യ എ​ന്നി​വ​ർ കൈ​കൊ​ട്ടി​ക​ളി​യും ജ​യ​ൻ ത​ച്ച​മ്പാ​റ, കൃ​ഷ്‌​ണ​കു​മാ​ർ, അ​ങ്കി​ത് മേ​നോ​ൻ, അ​ജ​യ് ക​ണ്ണോ​ത്, ജി​തി​ൻ, വി​ഷ്‌​ണു, അ​നീ​ഷ് സു​ധാ​ക​ര​ൻ, ജ​യ​ൻ കാ​ല​യി​ൽ, സീ​മ ഗി​രീ​ഷ്, ശ​ര​ത്, സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ചെ​ണ്ട​മേ​ള​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കാ​ണി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നി​റ​ഞ്ഞ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​മാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് ആ​ഴ്ചാ​വ​സാ​നം ദ​രീ​ൻ കു​ന്നു​ക​ളി​ലെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ​ത്.

    News Summary - ‘Noopura Dhvani’ with Keralan flair of art at Dareen Winter Festival
